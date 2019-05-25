Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при МонакоРИА Новости 07:27

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло. Леклер показал в лучшем из кругов время 1 минута 11,265 секунды.

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Политика Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.

Хоккей Ланкинен займет место в воротах сборной Финляндии в матче с Россией Напомним, что матч между сборными России и Финляндии пройдет в Братиславе 25 мая и начнется в 16:15 мск.

Политика Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.

Авто LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.

Общество Метеоролог призвал не верить долгосрочным прогнозам погоды Не стоит верить долгосрочным прогнозам погоды, ведь точно предсказать погоду можно только на ближайшие пару дней.

Политика Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Спорт Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2 Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.

Политика Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.

Экономика Bloomberg назвал победителя в торговой войне между США и Китаем Агентство Bloomberg назвало победителя в торговой войне между США и Китаем.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Политика Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.

Происшествия Женщина покусала и избила полицейских в Подмосковье Женщина покусала и избила московских полицейских в подмосковном Пушкино.

Шоу-бизнес Потап и Настя Каменских отправились в свадебное путешествие Молодожёны Алексей Потапенко (Потап) и Настя Каменских отправились на частном самолёте.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Происшествия Повторное землетрясение произошло в Дагестане Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.

Здоровье Дерматологи рассказали москвичам, как избежать ранних морщин Москвичам рассказали, как предотвратить ранние признаки старения, передает АГН «Москва» слова заведующего отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врача-дерматовенеролога Дмитрия Серова.

Происшествия Два человека стали жертвами пожара в квартире на юге Москвы Два человека погибли в результате пожара в квартире жилого дома на юге Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Политика Назначение главы администрации Зеленского вызвало вопросы на Украине Ранее президент Украины Владимир Зеленский получил официальное приглашение посетить Оттаву 2 июля.