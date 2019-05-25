Автоспорт
Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при МонакоРИА Новости 07:27
Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло. Леклер показал в лучшем из кругов время 1 минута 11,265 секунды.
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