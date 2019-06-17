Экономика

Лекарства в России подорожают за счет маркировкиДоступ1 00:38

Себестоимость одной упаковки лекарств в России увеличится в среднем на 1 рубль за счет введения обязательной маркировки с криптозащитой, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ». Маркировка цифровыми кодами станет обязательной для всех участников рынка с 1 января 2020 года.
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Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
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