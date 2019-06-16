Лекарства подорожают из-за обязательной маркировкиBFM.ru вчера в 14:11

Внедрение маркировки началось с 1 февраля 2017 года, в эксперименте приняли участие несколько фармкомпаний, заявивших о желании поучаствовать в пилотном проекте. А с 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет уже обязательной для всех участников российского фармрынка.

с чего всё началось

В результате себестоимость одной упаковки лекарств вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода цена увеличивается на 1,3 рубля. Маркировка с 1 января 2020 года станет обязательной для всех участников российского фармрынка.

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