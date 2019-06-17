Экономика
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировкиBFM.ru вчера в 14:11
В результате себестоимость одной упаковки лекарств вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода цена увеличивается на 1,3 рубля. Маркировка с 1 января 2020 года станет обязательной для всех участников российского фармрынка.
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с чего всё началось
По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.Российская газетавчера в 03:45
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Минпромторг, Росздравнадзор и оператор маркировки призвали фармотрасль к тесной коммуникации
Фармацевтический вестник14 июня в 10:40
В России стартует новый этап обязательной маркировки. Как подготовиться розничным сетям?
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