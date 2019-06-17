Экономика

Лекарства подорожают из-за обязательной маркировкиBFM.ru вчера в 14:11

В результате себестоимость одной упаковки лекарств вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода цена увеличивается на 1,3 рубля. Маркировка с 1 января 2020 года станет обязательной для всех участников российского фармрынка.
Читать в источнике
с чего всё началось

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.
Российская газетавчера в 03:45

Подробнее о событии

В России из-за обязательной маркировки подорожают лекарства

URA.Ru02:29

В России подорожают лекарства из-за обязательной маркировки

Комсомольская правда01:53

Минпромторг, Росздравнадзор и оператор маркировки призвали фармотрасль к тесной коммуникации

Фармацевтический вестник14 июня в 10:40

Стоимость лекарств вырастет за счет новой маркировки

Телеканал 360°вчера в 15:44

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

Российская газетавчера в 03:45

Овчинка стоит выделки: о росте стоимости лекарств за счёт маркировки

REGNUM01:14

В России стартует новый этап обязательной маркировки. Как подготовиться розничным сетям?

Znak.com14 июня в 04:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Экономика

«Ромир»: Треть всех расходов россиян приходится на еду

Сегодня, 17 июня, исследовательский холдинг «Ромир» опубликовал результаты мониторинга Food Index, определяющего долю затрат россиян на питание.
Обновлено в 02:11
Происшествия

Фокусник в Индии пропал во время трюка под водой

Обновлено в 05:45
Общество

Астраханский школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за гелевой ручки

Выпускник астраханской гимназии №3 Артем Яровой получил ноль баллов за ЕГЭ по математике.
Обновлено в 05:49
Экономика

Китайская компания присвоила несколько российских торговых марок

Обновлено в 01:51
Игры

S.T.A.L.K.E.R. 2: разгадка шифров, процесс разработки, атмосфера и другие подробности

Авторы поделились подробностями создания S.T.A.L.K.E.R. 2 и немного рассказали о концепции проекта.
Обновлено в 07:15
Происшествия

Следователи начали проверять жалобы россиян Путину

Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес

Екатерина Климова подала на развод

По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Авто

Названы все цены нового кроссовера Renault Arkana

Стоимость нового кроссовера Renault Arkana в базовой комплектации на российском рынке составит 999 000 рублей.
Обновлено в 06:18
Музыка

Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Авто

Названа дата премьеры нового кроссовера Kia для России

Компания Kia опубликовала новый ролик о кроссовере Seltos, который в будущем доберется до России.
Обновлено в 05:33
Шоу-бизнес

Шаляпин и Цымбалюк-Романовская опубликовали пикантные кадры из ванной

Видеоролик с пикантными кадрами из ванной опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram Шаляпин.
Обновлено вчера в 17:10
Культура

Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на фестивале «Таврида»

Гарик Сукачев и Сергей Лазарев выступят на арт-фестивале "Таврида", который пройдет с 20 по 26 августа в бухте Капсель близ крымского Судака.
Обновлено в 03:22
Экономика

В России возобновился рост числа банкротств компаний

Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Религия

Возведение храма в Екатеринбурге начнется не раньше 2020 года

Обновлено в 05:38
Происшествия

Путину доложили про ситуацию в Чемодановке

Президенту России Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка Пензенской области, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:05
Политика

Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков

В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Здоровье

В Подмосковье семья заразилась клещевым энцефалитом из-за молока

В Московской области зафиксировали случаи заражения клещевым энцефалитом после употребления сырого молока.
Обновлено вчера в 17:27
Здоровье

Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака

В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Происшествия

РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии

Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Происшествия

Рейс из Нижневартовска в Уфу задержали на девять часов из-за трапа

Рейс «Уральских авиалиний» Нижневартовск — Уфа был задержан на девять часов из-за самопроизвольного выпуска надувного трапа, сообщили РБК в пресс-службе авиакомпании.
Обновлено в 05:26
Футбол

«Реал» рассчитывает оформить трансфер Поля Погба до 1 июля

«Сливочные» намерены в ближайшее время оформить трансфер полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено в 04:45
Политика

Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Обновлено в 01:59
Баскетбол

«Лейкерс» попытаются заполучить Кавая Леонарда

Обновлено в 04:00
Религия

17 июня православные отмечают День Святого Духа

Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.
Обновлено в 00:00
Политика

Юнкер: Еврокомиссия работает над новыми отношениями с Россией

Еврокомиссия (ЕК) работает над новыми отношениями с Москвой, поскольку без России не может быть построена архитектура безопасности.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Голунов рассказал о деталях своего задержания

Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Происшествия

Челябинского полицейского обвинили в домогательствах

В Челябинской области против полицейского возбуждено уголовное дело о домогательствах.
Обновлено в 04:12
Политика

Администрация Зеленского переедет в стеклянный офис

Нынешнее здание администрации Украины может быть использовано как музей государственности Администрация президента Украины Владимира Зеленского планирует переехать в новый офис со стеклянными стенами, сообщил глава администрации Андрей Богдан.
Обновлено в 03:58
Экономика

В «Тинькофф» призвали сотрудников не называть свое место работы банком

Как сообщает газета «Ведомости», свои соображения о сущности «Тинькофф банка» разослал в письме сотрудникам его председатель правления.
Обновлено в 06:45
Политика

New York Times назвала опасными обвинения Трампа в госизмене

Американское издание New York Times ответило на выдвинутые президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом обвинения в государственной измене.
Обновлено в 02:49
Как работают Яндекс.Новости?
Главное