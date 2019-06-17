Экономика
Маркировка добавит рубль к стоимости лекарствREGNUM 00:45
Одна упаковка лекарства в среднем дорожает на 80 копеек, с учетом стоимости криптокода цена вырастает на 1,3 рубля. Как сообщало ИА REGNUM, согласно закону о маркировке лекарств, с 1 января 2020 года все упаковки должны содержать цифровые коды с криптозащитой.
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с чего всё началось
По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.Российская газетавчера в 03:45
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