Маркировка добавит рубль к стоимости лекарствREGNUM 00:45

По опыту фармкомпаний, уже присоединившихся к системе, внедрение маркировки обходится а сумму порядка 100 млн рублей. В результате себестоимость одной упаковки лекарственного препарата вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода, - на 1,3 рубля.

с чего всё началось

Одна упаковка лекарства в среднем дорожает на 80 копеек, с учетом стоимости криптокода цена вырастает на 1,3 рубля. Как сообщало ИА REGNUM, согласно закону о маркировке лекарств, с 1 января 2020 года все упаковки должны содержать цифровые коды с криптозащитой.

Армия и оружие ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35 Генеральный директор российской самолётостроительной корпорации «МиГ» Илья Тарасенко сообщил, что ВКС России получили первые два истребителя МиГ-35.

Политика Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.

Происшествия Суд по делу экс-замполпреда в СЗФО и журналиста смягчил обвинение Московский районный суд Петербурга переквалифицировал состав преступления в деле калининградского журналиста и экс-замполпреда в СЗФО с вымогательства на самоуправство.

Здоровье Специалисты назвали неожиданную причину ожирения у детей Специалисты провели исследование и назвали неожиданную причину ожирения у детей.

Религия 17 июня православные отмечают День Святого Духа Сегодня, 17 июня, православные всего мира отмечают День Святого Духа, или Духов день.

Здоровье Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.

Шоу-бизнес Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.

Общество В аэропорту Домодедово установили алкорамки Как сообщил представитель аэропорта, "алкорамки" установлены на контрольно-пропускном пункте, расположенном на аэродроме.

Происшествия Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.

Происшествия РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.

Хоккей «Трактор» лишил местных депутатов VIP-ложи на домашней арене VIP-ложа на ледовой арене «Трактор», где ранее смотрели матчи челябинской команды депутаты местной гордумы, была продана на весь сезон бизнесмену Валерию Бондаренко.

Общество В Таиланде арестовали притворявшихся Джорджем Клуни итальянцев Полиция Таиланда арестовала двух граждан Италии Франческо Галделли и Ваню Гоффи, которые выдавали себя за американского актера Джорджа Клуни, передает "Би-би-си".

Политика В команде Зеленского рассказали о будущем администрации президента Глава администрации президента (АП) Украины Андрей Богдан заявил, что президент Владимир Зеленский не отказался от идеи переезда структуры в новый офис.

Армия и оружие В Ливии создадут новое правительство в случае взятия Триполи В случае взятия столицы Ливии Триполи силами ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара будет сформировано новое правительство, состав которого предложат на утверждение парламенту, заявил РИА Новости советник главы Палаты депутатов Абдель Керим аль-Марьями.

Политика Зеленский прибыл с официальным визитом во Францию В 15:30 президент Франции Эммануэль Макрон встретит своего коллегу на крыльце Елисейского дворца, и они отправятся на переговоры.

Авто Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Спорт Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги» в Рабате Российский легкоатлет Сергей Шубенков победил в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в Рабате (Марокко), сообщает ТАСС.

Шоу-бизнес Отдых в Турции: 51-летняя Кабо продемонстрировала стройную фигуру На фото знаменитость лежит на диване в черном бикини, подчеркивающем ее стройную фигуру.

Армия и оружие Польша разместит американских военных в шести точках Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна разместит американские военные подразделения в шести точках.