Экономика
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировкиBFM.ru вчера в 14:11
В результате себестоимость одной упаковки лекарств вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода цена увеличивается на 1,3 рубля. Маркировка с 1 января 2020 года станет обязательной для всех участников российского фармрынка.
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с чего всё началось
Внедрение маркировки началось с 1 февраля 2017 года, в эксперименте приняли участие несколько фармкомпаний, заявивших о желании поучаствовать в пилотном проекте. А с 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет уже обязательной для всех участников российского фармрынка.Российская газетавчера в 03:45
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В России стартует новый этап обязательной маркировки. Как подготовиться розничным сетям?
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