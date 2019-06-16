Экономика

Лекарства подорожают из-за обязательной маркировкиBFM.ru вчера в 14:11

В результате себестоимость одной упаковки лекарств вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода цена увеличивается на 1,3 рубля. Маркировка с 1 января 2020 года станет обязательной для всех участников российского фармрынка.
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Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

Внедрение маркировки началось с 1 февраля 2017 года, в эксперименте приняли участие несколько фармкомпаний, заявивших о желании поучаствовать в пилотном проекте. А с 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет уже обязательной для всех участников российского фармрынка.
Российская газетавчера в 03:45

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В России стартует новый этап обязательной маркировки. Как подготовиться розничным сетям?

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В России подорожают лекарства из-за обязательной маркировки

Комсомольская правда01:53

Овчинка стоит выделки: о росте стоимости лекарств за счёт маркировки

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Стоимость лекарств вырастет за счет новой маркировки

Телеканал 360°вчера в 15:44

Стоимость лекарств вырастет на один рубль за счет маркировки

Российская газетавчера в 03:45

Минпромторг, Росздравнадзор и оператор маркировки призвали фармотрасль к тесной коммуникации

Фармацевтический вестник14 июня в 10:40

В России из-за обязательной маркировки подорожают лекарства

URA.Ru02:29
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 03:03, Вашингтон
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Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
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