Экономика
Лекарства подорожают из-за обязательной маркировкиBFM.ru вчера в 14:11
В результате себестоимость одной упаковки лекарств вырастает в среднем на 80 копеек, а с учетом стоимости криптокода цена увеличивается на 1,3 рубля. Маркировка с 1 января 2020 года станет обязательной для всех участников российского фармрынка.
Читать в источнике
Оценить13
с чего всё началось
Внедрение маркировки началось с 1 февраля 2017 года, в эксперименте приняли участие несколько фармкомпаний, заявивших о желании поучаствовать в пилотном проекте. А с 1 января 2020 года маркировка цифровыми кодами с криптозащитой станет уже обязательной для всех участников российского фармрынка.Российская газетавчера в 03:45
Подробнее о событии
Показать все источники
В России стартует новый этап обязательной маркировки. Как подготовиться розничным сетям?
Znak.com14 июня в 04:06
Минпромторг, Росздравнадзор и оператор маркировки призвали фармотрасль к тесной коммуникации
Фармацевтический вестник14 июня в 10:40
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 01:29, Вашингтон
Авто
В мае продажи новых мотоциклов в России выросли почти на 15%
По данным аналитического агентства Автостат, в мае россияне купили 2 тыс. 151 новый мотоцикл (+14,9% к АППГ).
Обновлено вчера в 17:02
Общество
Сын Бари Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Обновлено 15 июня в 04:46
Происшествия
Десять человек погибли в ходе бунта в тюрьме Парагвая
В ходе бунта в тюрьме Парагвая погибли десять человек, пятерых из них обезглавили. Об этом сообщило «РИА Новости» в понедельник, 17 июня.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Проблемный самолет сел в Шереметьеве
В московском аэропорту Шереметьево совершил посадку "Боинг-737" компании "Аэрофлот", у которого во время полета дала сбой система кондиционирования.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Китай хочет закупать в России куриные лапки в больших объемах
Обновлено вчера в 22:54
Происшествия
В аквапарке Екатеринбурга пострадала трёхлетняя девочка
Обновлено вчера в 22:34
Политика
Guardian: Мэй захотела встретиться с Путиным
Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Культура
Американский телеведущий назвал вегетарианство планом сатаны
Обновлено в 01:07
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Политика
Прокуратура Молдавии отменила ордер на арест Ренато Усатого
Молдавская прокуратура аннулировала ордер на арест лидера оппозиционной «Нашей партии» Ренато Усатого, который был задержан сегодня днем по прибытии в Кишинев, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 14:57
Музыка
Лобода рассказала о конфликте с Лазаревым
Певица Светлана Лобода прокомментировала сообщения о конфликте с артистом Сергеем Лазаревым, который произошел на церемонии вручения премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 20:23
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри показали фотографию сына
В честь Дня отца герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган Маркл обнародовали фотографию своего первенца Арчи, соответствующий снимок появился 16 июня на официальной странице членов королевской семьи в социальной сети Instagram.
Обновлено вчера в 16:18
Экономика
Российские молокозаводы подадут общий иск на китайскую фирму
Обновлено вчера в 22:46
Здоровье
В Кемерове отремонтировали корпус областной больницы
В Кемерове завершилась реконструкция пятого корпуса областной клинической больницы.
Обновлено вчера в 22:52
Экономика
Два жителя Томской области подали миллиардные декларации за 2018г
Доход в размере от миллиарда рублей указан в налоговых декларациях за 2018 год у двух жителей Томской области, как и годом ранее; однако общая сумма их налога выше показателя предыдущего года на 54%, сообщила РИА Томск в понедельник представительница пресс-службы регионального УФНС.
Обновлено вчера в 22:29
Здоровье
«Бережливые» поликлиники получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники, работающие по принципу бережливых технологий, предполагается сертифицировать, присваивая им "звезды" так, как это принято в туристической индустрии при оценке уровня работы отелей.
Обновлено в 00:00
Общество
Названы регионы-лидеры по благосостоянию семей
Ямало-Ненецкий автономный округ, Чукотка, Москва, Магаданская и Сахалинские области вошли в топ рейтинга по благосостоянию семей, в аутсайдерах Кабардино-Балкария, Ивановская и Псковская области, а также Чечня, сообщают РИА Новости*.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
Два дома в Биаррице принадлежат семье Путина
Один из домов принадлежит предполагаемому зятю Путина Кириллу Шамалову.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Здоровье
Из-за молока семья заразилась клещевым энцефалитом в Подмосковье
Обновлено вчера в 17:00
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
17-летний биатлонист погиб на сборах в Крыму
Чемпион России по биатлону, член юниорской сборной России 17-летний Артемий Хасанкаев из Мурманска был найден мертвым после пробежки на сборах в пансионате «Рыбачье» в Крыму.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика
«Россети» предложили повысить тариф ФСК в четыре раза
Глава "Россетей" Павел Ливинский предложил правительству за три года в четыре раза увеличить тариф для прямых потребителей Федеральной сетевой компании (ФСК, управляет магистральными электросетями), следует из его письма вице-премьеру Дмитрию Козаку от 28 мая (есть у "Ъ").
Обновлено вчера в 18:31
Финансы
ЦБ снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
Сегодня, 14 июня, Банк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года.
Обновлено 14 июня в 09:34
Политика
Газета The New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене
Издание The New York Times отвергло обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене из-за публикации об активизации кибератак США против России.
Обновлено в 00:13
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с наибольшей распространенностью рака
В центре радиологии Минздрава отметили, что в России за 2018 год зафиксировано 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено в 00:47
Общество
Тайшетский регион ВСЖД: нацеленность на результат
При подведении итогов весеннего комиссионного осмотра Тайшетского региона в докладах руководителей станции и других подразделений были отмечены результаты работы за первые месяцы 2019 года.
Обновлено вчера в 21:49