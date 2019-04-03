Футбол

«Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Аугсбург»Матч ТВ 17:25

Ранее в полуфинал турнира вышел «Гамбург», обыграв «Падерборн» (2:0). В других матчах ¼ финала «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», а «Вердер» сыграет с «Шальке».
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«РБ Лейпциг» в дополнительное время обыграл «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии

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2 апреля. События для ставок на спорт

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Кубок Германии. 1/4 финала. «РБ Лейпциг» против «Аугсбурга», «Гамбург» выбил «Падерборн»

Sports.ru11:25

«Ред Булл Мюнхен» - «Аугсбург»: кто добьется успеха?

Все про Спорт ру09:12

«Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Аугсбург»

Матч ТВ17:25
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
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