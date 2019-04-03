«Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Аугсбург»Матч ТВ 17:25

Ранее в полуфинал турнира вышел «Гамбург», обыграв «Падерборн» (2:0). В других матчах ¼ финала «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», а «Вердер» сыграет с «Шальке».

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