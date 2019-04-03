Футбол
«Лейпциг» вышел в полуфинал Кубка Германии, обыграв «Аугсбург»Матч ТВ 17:25
Ранее в полуфинал турнира вышел «Гамбург», обыграв «Падерборн» (2:0). В других матчах ¼ финала «Бавария» встретится с «Хайденхаймом», а «Вердер» сыграет с «Шальке».
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:22, Ашберн
Армия и оружие
США обвинили Иран в гибели более 600 американских солдат в Ираке
США обвиняют Иран в гибели 608 своих военных в ходе войны в Ираке, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Обновлено в 15:16
Баскетбол
Грюнфельд уволен с поста генерального менеджера «Уизардс»
Владелец «Вашингтона» Тед Леонсис принял решение уволить с поста генерального менеджера команды Эрни Грюнфельда.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
На Украине проведут испытания новых ракетных комплексов
"В ближайшее время планируется испытания новых мощных ракетных комплексов", - приводит слова Турчинова пресс-служба президента.
Обновлено в 12:46
Происшествия
Появилось видео взрыва в академии в Петербурге
Обновлено в 16:02
Авто
Ford объявил распродажу автомобилей в России
Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Первый серийный Ил-76МД-90А передан ВКС
Первый серийный военно-транспортный Ил-76МД-90А был передан в Военно-космические силы России.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Путин откроет завод Mercedes в Подмосковье
Президент России Владимир Путин в среду примет участие в церемонии открытия завода по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz в Солнечногорском районе Подмосковья.
Обновлено в 17:17
Шоу-бизнес
У сестры Кардашьян обнаружили шестой палец
Поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
Обновлено в 14:23
Политика
В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов
Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта.
Обновлено в 07:35
Авто
Кроссовер Brilliance V7 получил «спортивную» версию с мотором от BMW
На международном автосалоне в Шанхае, который откроется через две недели, компания Brilliance представит "спортивную" модификацию кроссовера V7.
Обновлено вчера в 10:15
Кино
Семья Юлии Началовой отреагировала на съемки фильма о ней
Инициативу создать биографический фильм про артистку Юлию Началову не поддержали родители певицы.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Футбол
VAR будет использован в первых полуфинальных матчах Кубка России
Система видеопомощи рефери (VAR) будет внедрена во время первых матчей 1/2 финала Кубка России "Локомотив" - "Ростов" и "Урал" - "Арсенал".
Обновлено в 13:21
Политика
В Раде рассказали о последствиях победы Зеленского
Депутат Верховной Рады от партии "За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что если президентом станет Владимир Зеленский, то в стране "не поменяется ничего, кроме элиты".
Обновлено в 02:46
Футбол
Гвардиола: «Я увидел гол „Ливерпуля“ и подумал: „Вот дерьмо“»
Обновлено в 15:51
Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Гаджеты
Смартфон Nokia X71 с тройной камерой раскрыли на эскизе
Обновлено вчера в 09:41
Кино
Фильмы об узниках концлагерей бесплатно покажут в «Москино»
10 и 11 апреля в сети кинотеатров московского Департамента культуры пройдут бесплатные показы шести советских фильмов приуроченные к Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Нападение на Василия Уткина: журналиста облили неизвестной жидкостью
Как сообщил сам журналист в одной из социальных сетей, на него напал неизвестный молодой человек, который брызнул в лицо пострадавшего какой-то жидкостью.
Обновлено в 17:45
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Происшествия
Россиянина задержали при попытке вывезти своих детей из Швеции
В Польше задержали россиянина при попытке вывезти своих детей из Швеции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:43
Здоровье
Минздрав РФ: прививки не вызывают аутизм
По словам собеседницы агентства, за последние 20 лет изучения причин возникновения аутизма не удалось найти взаимосвязь между данным расстройством и вакцинацией детей до двух лет.
Обновлено в 13:04