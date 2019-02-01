«Лейпциг» в гостях разгромил «Ганновер»Матч ТВ вчера в 16:24

«Ганновер» на своем поле провел матч с «Лейпцигом» в рамках 20-го тура чемпионата Германии. Гости победили во встрече со счетом 3:0. В составе победителей отличились защитники Марсель Хальштенберг и Вилли Орбан (дубль).

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Происшествия Бывший мэр Тулы задержана на Кипре Правоохранительные органы Республики Кипр задержали бывшего мэра города Тулы Алису Толкачеву по запросу российских коллег.

Происшествия Посольство сообщило о задержании 11 российских моряков в Кабо-Верде Власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков, сообщили РИА Новости в посольстве России в африканской республике.

Общество Открылась вакансия путешественника с зарплатой $100 тыс. в год Сайт люксовых вещей HushHush разместил вакансию путешественника, в обязанности которого будет входить тестирование роскошных машин, яхт и поездки на частные острова.

Общество В работе Рокетбанка произошел сбой Предыдущий крупный сбой в работе сервиса произошел в конце декабря.

Общество Умер диктор программы «Время» Евгений Суслов Легендарный диктор программы "Время" Евгений Суслов, более 30 лет проработавший на советском Центральном телевидении, умер 1 февраля на 82-м году жизни.

Общество В столице сокращено время подключения к энергосетям В четыре раза сократили московские власти время подключения к электрическим сетям объемом мощности до 150 киловатт.

Музыка Внук Аллы Пугачевой попросил у фанатов финансовой помощи Внук Аллы Пугачевой, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова Никита попросил фанатов оказать ему материальную поддержку для записи песни и съемок клипа.

Общество Русскоговорящих детей отказались принимать в школу в Якутске Русскоговорящие жители нового 203-го микрорайона Якутска оказались отрезаны от доступного образования, потому что рядом с их домами есть только национальная школа «Айыы Кыhата», директор которой отказывается открывать классы с преподаванием на русском языке для детей, которые не знают якутский, и говорит, что мест нет, пишет News.Ykt.Ru.

Происшествия Российские пограничники задержали японское рыболовное судно Российские пограничники задержали и препроводили в порт Находки японское судно, которое занималось промыслом краба в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) России в Японском море.

Общество Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве 3 февраля Погода в Москве в воскресенье, 3 февраля, объявлена потенциально опасной в связи с туманом и гололедом, сообщает в субботу Гидрометцентр.

Происшествия Полицейского в Подмосковье зарезала жена Стала известна причина гибели полицейского в Подмосковье, передает ТАСС. Как отмечается, его зарезала жена на фоне бытового конфликта.

Армия и оружие Иран представил новую крылатую ракету дальнего действия Вооруженные силы Ирана представили в субботу новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе", сообщает телеканал Press TV.

Авто Seat в Женеве представит купеобразный кроссовер Cupra Terramar Дизайн автомобиля будет выполнен по мотивам концепта Seat 20v20, который был показан более трех лет назад.

Происшествия Жительница Брянской области погибла после падения льда с крыши Как рассказали в управлении СК по Брянской области, трагедия произошла вечером 1 февраля: - Во время очистки крыши здания ТЦ "Вавилон" в городе Дятьково произошло падение наледи на 41-летнюю прохожую.

Шоу-бизнес «Беременная» от Киркорова женщина умерла после шоу Малахова Скончалась 53-летняя москвичка Светлана Сафиева, которая в ноябре прошлого года появилась на шоу Малахова якобы беременной тройней и заявила, что отцом ее детей является певец Филипп Киркоров.

Политика Протокол о вступлении Македонии в НАТО подпишут 6 февраля НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс 6 февраля. Об этом сообщил генсек организации Йенс Столтенберг.

Происшествия Опубликовано видео прорыва дамбы в Бразилии В Сети появились видео прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли 115 человек.