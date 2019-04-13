Футбол
«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»Спорт-Экспресс 11:40
"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль. "Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:45, Ашберн
Происшествия
В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра
Обновлено в 14:08
Происшествия
В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы
В Каспийске задержан временно исполняющий обязанности начальника местного отдела полиции Зиявудин Ашиков — старший брат бывшего заместителя начальника управления МВД Махачкалы Раипа Ашикова, которого ранее арестовали по подозрению в финансировании терроризма, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 16:57
Хоккей
«Коламбус» официально объявил о переходе Гаврикова
"Коламбус Блю Джекетс" официально объявил о переходе российского защитника Владислава Гаврикова, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 16:28
Политика
В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель
Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Культура
Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько
Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Космос
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Общество
Работодателям запретили включать оплату выходных в МРОТ
Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Интернет
Microsoft подтвердила факт взлома хакерами почты Outlook
Пользователи Outlook получили письма от Microsoft с уведомлениями о хакерской атаке.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА
Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Происшествия
В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины
В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Алла Пугачева рассказала, что пьяный Киркоров похож на «дьявола»
Журналистам StarHit, артистка рассказала, как три раза видела Киркорова пьяным, и каждый раз он превращался в "дьявола".
Обновлено в 02:35
Общество
Астрологический прогноз на 15 - 21 апреля для всех знаков зодиака
Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
Обновлено в 05:30
Шоу-бизнес
Вдова Децла прячет сына от родни рэпера
Продюсер Александр Толмацкий вне себя от гнева и горя: вдова Децла Юлия прячет от него единственного внука.
Обновлено в 09:30
Экономика
Visa увеличила максимальную сумму для покупок без введения пин-кода
Международная платежная система Visa с 13 апреля увеличила в России максимальную сумму платежей, для которых не нужно вводить пин-код.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»
«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
Обновлено в 16:00
Единоборства
Глава UFC назвал имя следующего соперника Нурмагомедова
Обновлено в 15:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
Обновлено в 03:52
Авто
В Сети появились фото праворульной Lada 4x4
Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
Обновлено в 02:51
Космос
В остановке бурения InSight обвинили слипшиеся песчинки
Инженеры миссии InSight пришли к выводу, что в месте посадки станции на Красной планете под поверхностью может находиться твердый слой из дюрикраста толщиной около двадцати сантиметров, который состоит из слипшихся песчинок.
Обновлено в 11:10
Происшествия
Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье
На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
Обновлено в 15:25
Спорт
Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ
Обновлено в 05:38
Здоровье
Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря
Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
Обновлено в 12:54
Футбол
«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном
Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
Обновлено в 15:07
Авто
Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу
Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено вчера в 12:13
Политика
Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Корабли НАТО завершили учения в Черном море
Корабли НАТО завершили учения "Морской щит - 2019" (Sea Shield 2019) в Черном море.
Обновлено в 06:56
Происшествия
WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа
Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
Обновлено в 16:49
Футбол
«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырех» женской Лиги чемпионов
"Ростов-Дон" одержал победу над "Ференцварошем" во втором четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов – 33:22.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью
Панин уже несколько раз сетовал на то, что его дочь Нюся не может выехать за границу из-за запрета, оформленного матерью девочки в 2014 году.
Обновлено в 17:34