Футбол

«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»Спорт-Экспресс 11:40

"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль. "Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги.
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Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Вольфсбург», «Байер» одолел «Штутгарт»

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«Лейпциг» победил «Вольфсбург», менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Ганновер»

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«РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург», «Байер» прервал серию из трех поражений подряд

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«Лейпциг» победил «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

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Менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Ганновер», «Вердер» выиграл у «Фрайбурга»

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«Вердер» на своем поле одержал победу над «Фрайбургом»

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«Штутгарт» - «Байер»: кому повезет?

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В Канаде сгорело здание Украинского культурного центра

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В Дагестане задержан брат бывшего замглавы УВД Махачкалы

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"Коламбус Блю Джекетс" официально объявил о переходе российского защитника Владислава Гаврикова, сообщает "Советский спорт".
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Политика

В Раде рассказали, почему Порошенко в нулевых получил прозвище Туфель

Депутат Верховной рады Михаил Добкин в эфире телеканала "Наш" рассказал, что в начале нулевых у действующего президента Украины Петра Порошенко было прозвище Туфель.
Обновлено в 15:17
Культура

Титул «Мисс Россия» завоевала Алина Санько

Алина Санько из города Азов в Ростовской области завоевала титул "Мисс Россия 2019", финал конкурса состоялся в субботу в концертном зале "Барвиха Luxury Village", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 17:04
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
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Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Общество

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Работодателям запретили учитывать выплаты за работу в выходные и праздничные дни при проверке зарплаты на соответствие закону о минимальных размерах оплаты труда (МРОТ).
Обновлено в 14:53
Интернет

Microsoft подтвердила факт взлома хакерами почты Outlook

Пользователи Outlook получили письма от Microsoft с уведомлениями о хакерской атаке.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Полиция возбудила уголовное дело по факту хищения в РУСАДА

Полиция возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере», по факту хищения в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Обновлено в 12:57
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

В Лондоне неизвестный на машине врезался в автомобиль посла Украины. При его задержании стражам порядка пришлось применить оружие.
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Помните, что гораздо лучшая пора у вас наступит после 20 апреля, когда благоприятный аспект Меркурия и Венеры в дружественном знаке Рыб подарит вам вдохновение и заряд позитивной энергии.
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Шоу-бизнес

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Visa увеличила максимальную сумму для покупок без введения пин-кода

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Двойник Дмитрия Нагиева: «Пользуюсь сходством с актером ради внимания девушек»

«СтарХиту» удалось узнать у Ивана, мешает ли ему сходство с Дмитрием вне работы.
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Ян Когнито, комик из Великобритании, скончался прямо во время очередного выступления, прошедшего в британском городе Бистер.
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В Сети появились фото праворульной Lada 4x4

Скорее всего, в дальнейшем автомобиль экспортируют в страну с левосторонним движением, поскольку у нас его эксплуатация, при наличии «стандартной» версии, лишена всякого смысла.
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В остановке бурения InSight обвинили слипшиеся песчинки

Инженеры миссии InSight пришли к выводу, что в месте посадки станции на Красной планете под поверхностью может находиться твердый слой из дюрикраста толщиной около двадцати сантиметров, который состоит из слипшихся песчинок.
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Происшествия

Крупный пожар произошел в парке «Лосиный остров» в Подмосковье

На территории национального парка «Лосиный остров» в городском округе Балашиха Московской области произошло возгорание.
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Тарасова оценила выступление Самодуровой на КЧМ

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Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Человека могут мучить тошнота и рвота, частое вздутие живота. Развитие рака желчного пузыря вызывает беспричинную потерю веса.
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Футбол

«Ахмат» проиграл «Локомотиву» в Грозном

Встреча футболистов "Ахмата" и "Локомотива" в 23-м туре Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:3 в пользу московской команды.
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Авто

Обновленный кроссовер Chevrolet Captiva скоро поступит в продажу

Официальные продажи новой Chevrolet Captiva в странах Южной Америки начнутся во второй половине текущего года.
Обновлено вчера в 12:13
Политика

Советник Порошенко опубликовал письмо о неявке Зеленского в военкомат

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский четырежды получал повестки из военкомата, однако воинскую службу не проходил, об этом свидетельствует ответ украинского Минобороны депутатам Рады.
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Армия и оружие

Корабли НАТО завершили учения в Черном море

Корабли НАТО завершили учения "Морской щит - 2019" (Sea Shield 2019) в Черном море.
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WikiLeaks опубликовал видео с котом Ассанжа

Портал WikiLeaks опубликовал кадры с котом Джулиана Ассанжа, «смотрящим» видео задержания своего хозяина.
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«Ростов-Дон» вышел в «Финал четырех» женской Лиги чемпионов

"Ростов-Дон" одержал победу над "Ференцварошем" во втором четвертьфинальном матче женской Лиги чемпионов – 33:22.
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Дочь Панина не хочет видеться и общаться с собственной матерью

Панин уже несколько раз сетовал на то, что его дочь Нюся не может выехать за границу из-за запрета, оформленного матерью девочки в 2014 году.
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