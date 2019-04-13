Футбол

«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»Спорт-Экспресс 11:40

"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль. "Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги.
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«Лейпциг» победил «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

РИА Новости11:32

«Лейпциг» победил «Вольфсбург», менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Ганновер»

Матч ТВ11:30

Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Вольфсбург», «Байер» одолел «Штутгарт»

Чемпионат11:28

«РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург», «Байер» прервал серию из трех поражений подряд

Sport24.ru11:28

Менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Ганновер», «Вердер» выиграл у «Фрайбурга»

Спорт-Экспресс11:47

«Вердер» на своем поле одержал победу над «Фрайбургом»

Советский спорт11:29

«Штутгарт» - «Байер»: кому повезет?

Все про Спорт рувчера в 09:06
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Путешествия

Названы главные ошибки потерявшихся во время похода туристов

Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах.
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Шоу-бизнес

Молодая мама Саша Савельева поделилась новым трогательным фото

В конце марта журналистам стало известно, что 35-летняя Саша Савельева и 45-летний Кирилл Сафонов стали родителями.
Обновлено в 12:15
Шоу-бизнес

Юлия Проскурякова рассказала о диете Аллы Пугачевой

Проскурякова с восхищением высказалась о характере и силе воли Примадонны.
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Шоу-бизнес

Давно мы их не видели! Рианна на свидании с бойфрендом

Обновлено в 08:17
Происшествия

В Лондоне неизвестный атаковал машину посла Украины

Неизвестный намеренно протаранил автомобиль посла Украины, припаркованный у здания дипломатической миссии на улице Холланд-парк в Лондоне.
Обновлено в 12:55
Шоу-бизнес

Кристина Асмус опубликовала милую фотографию Гарика Харламова с дочкой

30-летняя российская актриса театра и кино Кристина Асмус опубликовала в своем Instagram новое фото, чем сильно обрадовала поклонников.
Обновлено в 06:38
Здоровье

Названы семь скрытых симптомов рака желчного пузыря

Специалисты акцентировали внимание на семи симптомах этого вида рака и советуют не заниматься самолечением.
Обновлено в 12:54
Автоспорт

Гонщики не поддержали возмущение Ферстаппена действиями соперников

Перед началом заключительного круга третьего сегмента сессии пилота Red Bull Racing обогнал гонщик Ferrari, после чего голландец замедлился, чтобы сделать необходимый задел, и пропустил вперед также представителей Renault.
Обновлено в 11:13
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Футбол

«Томь» сыграла вничью с «Чертаново», «Авангард» обыграл «Тюмень»

«Томь» (56) занимает вторую позицию турнирной таблицы, «Авангард» (50) находится на четвертом месте, «Чертаново» (47) расположилось на седьмой строчке, «Луч» (39) идет 11-м, а «Сибирь» (26) и «Тюмень» (22) — на 18 и 19 местах соответственно.
Обновлено в 07:59
Космос

Опубликовано видео первого полета самого большого самолета в мире

Основанная в 2011 году Stratolaunch Systems провела первый полет самого большого в мире самолета-носителя Stratolaunch, передает CNN со ссылкой на фотографа Джека Бауэра, опубликовавшего видео испытаний.
Обновлено в 14:22
Армия и оружие

Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал бредом идею направить армию в Донбасс

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:16
Авто

Пикап LADA Granta Cross показали на первом рендере в Сети

В преддверии старта продаж новой LADA Granta Cross венгерская дизайн-студия X-Tomi Design показала на рендере, как бы выглядела новинка в нестандартном для себя исполнении.
Обновлено в 02:04
Политика

Евросоюз исключил нескольких человек из санкционного списка по Украине

Европейский союз исключил нескольких человек из санкционного списка, связанного с событиями на Украине, сообщает немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на внутренние документы Европейской службы внешних связей (ЕСВС).
Обновлено в 03:55
Экономика

«Ведомости»: «Русал» сэкономит до $100 млн благодаря переезду в Россию

Благодаря смене юрисдикции на российскую «Русал» сможет платить меньше налогов.
Обновлено в 07:02
Происшествия

В Канаде сгорел и обрушился украинский культурный центр

В канадском городе Гамильтон (расположен неподалеку от Торонто) случился пожар, который уничтожил здание Украинского культурного центра.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Беременная жена Венсана Касселя снялась обнаженной для обложки журнала

Обновлено в 04:35
Наука

Способность поднимать тяжести может продлить жизнь

Обновлено вчера в 06:03
Происшествия

СК возбудил дело после ликвидации боевиков в Тюмени

Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Происшествия

СМИ сообщили о нападении на певицу «Геликон-Оперы» в Москве

Неизвестный в Москве напал на певицу «Геликон-Оперы» Меланию Заридзе.
Обновлено в 13:37
Политика

Штаб Зеленского назвал невозможными выборы в Донбассе

Спикер предвыборного штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что провести демократические выборы на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в данный момент невозможно.
Обновлено в 12:24
Общество

В Шерегеше побит рекорд по спуску с горы в купальниках

На фестивале Grelka, который проводится в поселке Шерегеш у подножья горы Зеленая установлен рекорд по массовому спуску в купальниках.
Обновлено в 09:10
Футбол

Балтика — Зенит-2 0:2

Обновлено в 11:48
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от запаха пота без дезодоранта

Исследователи из Нидерландов предложили новый способ избавления от запаха пота без использования дезодорантов.
Обновлено в 13:21
Армия и оружие

Партия броневиков Hummer прибыла на Украину из США

Обновлено в 08:50
Спорт

Фигуристка Туктамышева выиграла произвольную программу на командном ЧМ

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева одержала победу в произвольной программе на командном чемпионате мира в японской Фукуоке.
Обновлено в 05:45
Общество

Акция «Тотальный диктант» прошла в Таллине

Обновлено в 11:16
Происшествия

Альпинистка провалилась в ледовую трещину на Эльбрусе

Обновлено в 07:46
Общество

КС запретил в МРОТ учитывать доплаты за выходные и ночные смены

Конституционный суд (КС) России разъяснил, что МРОТ не может достигаться доплатами за ночные смены, выходные и праздничные дни или сверхурочную работу.
Обновлено вчера в 23:20
Происшествия

Двухлетнего Ваню Волошина нашли мертвым в мелиоративном канале в двух километрах от дома

Тело малыша нашли в мелиоративном канале возле деревни Головчицы - более чем в двух километрах от дома.
Обновлено в 13:07
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