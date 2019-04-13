«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»Спорт-Экспресс 11:40

"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль. "Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги.

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Политика МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Хоккей Кучеров тренируется вне основных звеньев «Тампы» Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров тренируется вне основных звеньев в преддверии третьего матча первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса", сообщает в Твиттере журналист Джо Смит.

Происшествия Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

Технологии Самый большой в мире самолет совершил первый полет В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.

Политика Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".

Энергетика Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.

Наука Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.

Экономика Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы Вторую строчку в рейтинге занимает вице-спикер Ольга Епифанова (фракция "Справедливая Россия") - ее доход в 2018 году составил чуть больше 21 млн рублей, в 2017 году она задекларировала 25,4 млн рублей.

Политика Еще рано: Грушко ответил Порошенко Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.

Происшествия Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.

Футбол Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.

Шоу-бизнес Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.

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Гаджеты Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.

Происшествия В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.

Политика Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

Футбол Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль Фото Алексея Пирязева Команда не проигрывает на своем поле уже девятый раз — это также новый рекорд в Премьер-лиге.

Происшествия Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.

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Авто УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо» Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».