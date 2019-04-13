Футбол

«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»Спорт-Экспресс 11:40

"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль. "Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги.
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«Лейпциг» победил «Вольфсбург» в матче чемпионата Германии

РИА Новости11:32

«Лейпциг» победил «Вольфсбург», менхенгладбахская «Боруссия» обыграла «Ганновер»

Матч ТВ11:30

«Лейпциг» - «Вольфсбург»: ставка на оборону

Все про Спорт рувчера в 10:02

Гол Вернера помог «РБ Лейпциг» победить «Вольфсбург», «Байер» одолел «Штутгарт»

Чемпионат11:28

Менхенгладбахская «Боруссия» переиграла «Ганновер», «Вердер» выиграл у «Фрайбурга»

Спорт-Экспресс11:47

«Вердер» на своем поле одержал победу над «Фрайбургом»

Советский спорт11:29

«РБ Лейпциг» обыграл «Вольфсбург», «Байер» прервал серию из трех поражений подряд

Sport24.ru11:28
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика

МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении

Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес

Звезды шоу-бизнеса поздравляют Сергея Шнурова с днем рождения

Звезды и воротилы отечественного шоу-бизнеса поздравляют петербургского музыканта в социальных сетях.
Обновлено в 10:08
Футбол

ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»

Обновлено в 07:27
Хоккей

Кучеров тренируется вне основных звеньев «Тампы»

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров тренируется вне основных звеньев в преддверии третьего матча первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса", сообщает в Твиттере журналист Джо Смит.
Обновлено в 12:39
Происшествия

Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы

Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Технологии

Самый большой в мире самолет совершил первый полет

В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика

Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды

Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Энергетика

Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель

Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Наука

Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков

Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие

Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал бредом идею направить армию в Донбасс

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:16
Политика

Германия передала Украине грамоту Петра I

Обновлено в 11:23
Общество

Проход у Боровицких ворот откроют для туристов через несколько месяцев

Обновлено в 12:56
Экономика

Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы

Вторую строчку в рейтинге занимает вице-спикер Ольга Епифанова (фракция "Справедливая Россия") - ее доход в 2018 году составил чуть больше 21 млн рублей, в 2017 году она задекларировала 25,4 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:51
Политика

Еще рано: Грушко ответил Порошенко

Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Происшествия

Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне

Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Футбол

Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров

В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес

Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей

Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей

ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина

Обновлено в 12:26
Экономика

Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан

На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу

Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
Обновлено в 10:46
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей

Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Политика

Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей

Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Футбол

Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль

Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль Фото Алексея Пирязева Команда не проигрывает на своем поле уже девятый раз — это также новый рекорд в Премьер-лиге.
Обновлено в 12:21
Политика

Акимов заявил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается

Вопрос приватизации "Совкомфлота" в настоящее время не обсуждается, сообщил ТАСС вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Авто

15 советских пикапов, которые от нас скрывали

Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Авто

УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»

Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия

Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР

Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Общество

Депутаты Госдумы от Ямала не смогли увеличить свои доходы в 2018 году

Обновлено вчера в 12:59
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