Футбол
«Лейпциг» уверенно обыграл «Вольфсбург», «Байер» переиграл «Штутгарт»Спорт-Экспресс 11:40
"Лейпциг" обыграл "Вольфсбург" в матче 29-го тура чемпионата Германии - 2:0. В составе победителей голы забили Тимо Вернер и Кевин Кампль. "Лейпциг", набрав 58 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице бундеслиги.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика
МИД назвал резолюцию ПАСЕ по России шагом в верном направлении
Резолюция ПАСЕ с приглашением России сформировать свою делегацию и внести взносы в бюджет является шагом в правильном направлении, но системный кризис в организации еще не преодолен, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Обновлено в 12:05
Шоу-бизнес
Звезды шоу-бизнеса поздравляют Сергея Шнурова с днем рождения
Звезды и воротилы отечественного шоу-бизнеса поздравляют петербургского музыканта в социальных сетях.
Обновлено в 10:08
Футбол
ЦСКА впервые пропустил от «Оренбурга»
Обновлено в 07:27
Хоккей
Кучеров тренируется вне основных звеньев «Тампы»
Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров тренируется вне основных звеньев в преддверии третьего матча первого раунда Кубка Стэнли против "Коламбуса", сообщает в Твиттере журналист Джо Смит.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Члена ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Павла Пятницкого за стрельбу в центре Москвы, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Обновлено в 08:08
Технологии
Самый большой в мире самолет совершил первый полет
В Сети появилось видео первого полета двухфюзеляжного шестимоторного самолета компании Stratolaunch Systems.
Обновлено в 12:59
Политика
Парусник «Седов» не пустили в польские территориальные воды
Власти Польши отказались пускать в территориальные воды страны российский парусник "Седов".
Обновлено вчера в 12:58
Энергетика
Силуанов допустил падение цен на нефть ниже 40$ за баррель
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов допустил, что при отказе от сделки по сокращению нефтедобычи в рамках ОПЕК+ цена на топливо может упасть до $40 за баррель, передает ТАСС.
Обновлено в 12:31
Наука
Ученые рассказали об идеальном завтраке для диабетиков
Завтрак с высоким уровнем жиров и низким содержанием углеводов помогает контролировать уровень сахара в крови в течение дня и оптимален для диабетиков.
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
Экс-спикер Генштаба ВСУ назвал бредом идею направить армию в Донбасс
Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев назвал единственный путь решения конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Германия передала Украине грамоту Петра I
Обновлено в 11:23
Экономика
Петр Толстой стал лидером по доходам за год среди вице-спикеров Думы
Вторую строчку в рейтинге занимает вице-спикер Ольга Епифанова (фракция "Справедливая Россия") - ее доход в 2018 году составил чуть больше 21 млн рублей, в 2017 году она задекларировала 25,4 млн рублей.
Обновлено вчера в 15:51
Политика
Еще рано: Грушко ответил Порошенко
Ранее президент Украины Петр Порошенко высказал пожелание о встрече в нормандском формате после второго тура выборов, пишет ТАСС.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Автомобиль посла Украины протаранили в Лондоне
Неизвестный протаранил автомобиль посла Украины в Великобритании на парковке у здания дипмиссии в Лондоне, сообщается на сайте посольства.
Обновлено в 10:24
Футбол
Футболист «Зенита» забил в свои же ворота с 30 метров
В самом начале игры 19-летний полузащитник петербургского клуба Максим Левин смог забить гол с 30 метров, однако в свои же ворота.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Ирина Аллегрова подает в суд на недовольных зрителей
Позднее директор Аллегровой заявил, что они готовят иск в суд за клевету, и собираются отстаивать честь артистки.
Обновлено вчера в 19:40
Хоккей
ЦСКА обыграл «Авангард» в первом матче финала Кубка Гагарина
Обновлено в 12:26
Экономика
Почти все деньги России оказались в руках трех процентов граждан
На 20 процентов самого бедного населения приходятся крохи: 6 процентов финансовых активов, 4 процента срочных вкладов и 3 процента наличных сбережений.
Обновлено вчера в 11:41
Гаджеты
Бюджетный смартфон Samsung Galaxy M40 готовится к выходу
Samsung продолжает заваливать новыми смартфонами: к недавно анонсированным Galaxy A80 и A70 в скором времени прибавится еще и Galaxy M40 — эта модель уже прошла сертификационные испытания Wi-Fi Alliance.
Обновлено в 10:46
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
В Швеции гоночный автомобиль врезался в зрителей
Пять человек пострадали, трое из них серьезно, когда во время гоночных соревнований в шведском городе Римбу в субботу один из автомобилей вылетел с трассы и врезался в зрителей, сообщает Aftonbladet.
Обновлено в 11:20
Политика
Порошенко призвал Зеленского не прятаться от избирателей
Президент Украины Петр Порошенко напомнил шоумену Владимиру Зеленскому про дебаты на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 11:00
Футбол
Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль
Сухая весна «Арсенала»: шесть матчей подряд на ноль Фото Алексея Пирязева Команда не проигрывает на своем поле уже девятый раз — это также новый рекорд в Премьер-лиге.
Обновлено в 12:21
Политика
Акимов заявил, что вопрос приватизации «Совкомфлота» не обсуждается
Вопрос приватизации "Совкомфлота" в настоящее время не обсуждается, сообщил ТАСС вице-премьер Максим Акимов.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Возбуждено дело о хищениях в РУСАДА
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело о хищениях в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), которые были совершены накануне Олимпиады в Сочи в 2014 году.
Обновлено в 11:14
Авто
15 советских пикапов, которые от нас скрывали
Из чего сделали первый советский лимузин ЗИС-101, вы узнаете тут. С кого срисовали знаменитую «копейку», узнайте тут.
Обновлено в 01:00
Авто
УАЗ раскрыл некоторые детали создания «Русского Прадо»
Новый внедорожник Ульяновского автозавода, получивший яркое прозвище «Русский Прадо», станет глубоко модернизированной версией модели УАЗ «Патриот».
Обновлено вчера в 13:03
Происшествия
Хакеры украли личные данные тысяч полицейских и агентов ФБР
Интернет-портал TechCrunch распространил информацию, согласно которой группа неизвестных хакеров завладела информацию, касающейся личных данных тысяч работников правоохранительных структур и федеральных служб Соединенных Штатов.
Обновлено в 04:33
Общество
Депутаты Госдумы от Ямала не смогли увеличить свои доходы в 2018 году
Обновлено вчера в 12:59