Футбол

«Лейпциг» сыграл вничью с «Русенборгом», «Байер» разгромил АЕК
Матч ТВ
16:56

«Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «Русенборгом» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы. В составе хозяев поля забил Матеус Кунья, у гостей отличился Торе Региниуссен.
Матч ТВ16:56

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«Байер» разгромил АЕК в Лиге Европы благодаря дублям Кора и Аларио

Чемпионат17:03

«Байер» разгромил АЕК в последнем матче группового этапа Лиги Европы

Sport24.ru17:02

«Лейпциг» сыграл вничью с «Русенборгом», «Байер» разгромил АЕК

Матч ТВ16:56

«Лейпциг» сыграл вничью с «Русенборгом», «Байер» разгромил АЕК

Sportbox.RU16:56

«Байер» разгромил АЕК

Soccer.ru16:52

«Байер» разгромил АЕК и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

Спорт-Экспресс16:52

АЕК Ларнака – Байер: какой получится игра?

Все про Спорт рувчера в 09:29
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Футбол

Определились все участники плей-офф футбольной Лиги Европы

Все участники плей-офф футбольной Лиги Европы стали известны по итогам матчей шестого тура группового этапа турнира, которые завершились в четверг.
Обновлено в 18:05
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ не показал всех своих качеств»

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал поражение от «Славии» (0:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.
Обновлено в 17:41
Футбол

Кононов объяснил поражение «Спартака» невезением

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов прокомментировал матч своей команды с "Вильярреалом" в Лиге Европы.
Обновлено в 16:37
Футбол

Артем Дзюба стал лучшим футболистом года

РФС подвел итоги и года и назвал лучшего футболиста. Им стал капитан национальной сборной и нападающий «Зенита» Артем Дзюба.
Обновлено в 14:51
Футбол

Молчание ягнят. «Спартак» бьют по всем фронтам

"Спартак" – полностью на стороне Глушакова А "Спартак" отнесся к матчу так, как будто это был выезд в Пермь, который вообще ничего не значит.
Обновлено в 15:10
Футбол

Газзаев считает, что футболистов ЦСКА в будущем ждут большие победы

Нынешний состав московского футбольного клуба ЦСКА в будущем ждут большие победы, заявил РИА Новости бывший главный тренер армейцев и сборной России Валерий Газзаев.
Обновлено в 11:16
Футбол

«Челси» сыграл вничью с «Види», БАТЭ обыграл ПАОК

"Челси" сыграл вничью с "Види" в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы.
Обновлено в 14:59
Футбол

«Сантос» объявил о назначении Сампаоли. Получилось весело

"Сантос" объявил о назначении на пост главного тренера команды аргентинца Хорхе Сампаоли.
Обновлено в 16:15
Футбол

Главный тренер «Ростова» заработал дисквалификацию

Обновлено в 08:28
Футбол

«Спартак» и «Урал» интересуются форвардом «Кардиффа» Мейте

Контракт 22-летнего ивуарийца с «Кардиффом» рассчитан до января, по истечению которого, Мейте намерен подписать соглашение с новым клубом на правах свободного агента.
Обновлено в 12:57
Футбол

Боккетти успешно прооперирован в Риме

Московский «Спартак» на официальном сайте сообщил, что защитник команды Сальваторе Боккетти сегодня, 13 декабря, в Риме перенёс операцию на голеностопном суставе.
Обновлено в 12:43
Футбол

Бензема попал в сферу интересов «ПСЖ»

Нападающий «Реала» Карим Бензема может в ближайшее время стать игроком «ПСЖ».
Обновлено в 14:59
Футбол

Лионель Месси может перейти в «Интер»

Обновлено в 11:40
Футбол

Азар может стать игроком «Баварии»

В нынешнем сезоне Азар принял участие в 16 матчах, забил 11 голов и сделал 6 результативных передач.
Обновлено в 14:40
Футбол

Футболист Мюллер извинился перед соперником за удар ногой в голову

Форвард мюнхенской "Баварии" Томас Мюллер извинился за удар ногой в голову футболиста "Аякса".
Обновлено в 07:42
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