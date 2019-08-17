«Лейпциг» одержал крупную победу над берлинским «Унионом» в матче первого тура бундеслиги. Встреча завершилась со счетом 4:0. Голы в составе победителей забили Марсель Хальстенберг, Марсель Забитцер, Тимо Вернер и Кристофер Нкунку. Отметим, что «Унион» является дебютантом бундеслиги.

Все про Спорт ру

Космос Ученые показали Землю глазами инопланетян Американские ученые показали модель того, как выглядела бы Земля, если бы ее изучали на других планетах. Об этом сообщает журнал Science.

Авто Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Политика Кадыров рассказал об отказе отца лично присоединять Чечню к России По словам главы Чечни, Ахмат-Хаджи Кадыров согласился возглавить республику при условии, что его народ заявит о желании жить с Россией и быть частью российского государства.

Политика «Яндекс» назвал слухами новость о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» Компания «Яндекс» назвала слухами сведения о закрытии корпорацией своего новостного агрегатора «Яндекс.Новости» слухами.

Политика Трамп подтвердил, что пойдет на выборы в 2020 году в тандеме с Пенсом Президент США Дональд Трамп подтвердил, что пойдет на президентские выборы 2020 года в тандеме с вице-президентом Майком Пенсом.

Экономика Эксперты рассказали о сроках ввода комиссий за переводы по СБП Банки – участники системы быстрых платежей (СБП) снова отложили введение комиссий за переводы.

Политика Глава партии Зеленского не верит в быстрое завершение конфликта в Донбассе Глава президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что жители Украины ждут от нынешних властей скорейшего завершения конфликта в Донбассе, но для этого предстоит пройти большой путь.

Происшествия Стало известно, почему Макгрегор напал на пожилого мужчину в баре Анонимый источник назвал причину, по которой экс-чемпион UFC Конор Макгрегор в апреле этого года ударил пожилого мужчину в баре.

Политика Трамп подтвердил намерение купить Гренландию Дональд Трамп подтвердил свое намерение выкупить Гренландию у Дании. Об этом он заявил журналистам в Белом доме, передает ТАСС.

Армия и оружие Жители Германии не испугались вывода американских войск из страны Большинство немцев – 74% – не считают возможный вывод американских войск с территории ФРГ опасностью для страны, следует из опроса службы Emnid.

Происшествия Бензовоз взорвался после ДТП в Уганде Бензовоз, попавший в аварию, взорвался на западе Уганды. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на источники в полиции.

Политика Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.

Политика Как смягчить бремя реформ За правительством Мазовецкого последовали похожие по своей сути и по задачами правительства Венгрии, Чехословакии, стран Балтии и ряда других государств.

Футбол Волейболист обозвал фигуристку Туктамышеву чучелом Экс-волейболист сборной России Алексей Спиридонов оскорбил российскую фигуристку Елизавету Туктамышеву после ее комментария о футбольном матче между петербургским "Зенитом" и грозненским "Ахматом".

Единоборства Российская сборная стала лучшей в танковом биатлоне Российская сборная, ставшая победительницей, смогла также установить новый рекорд скорости вождения бронемашины.

Общество Летчик-герой «Уральских авиалиний» ответил на предложение Рогозина Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, посадивший пассажирский самолет в кукурузное поле, через «URA.RU» ответил на предложение главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Армия и оружие Сирийские войска отбили у боевиков город Хан-Шейхун Правительственные войска Сирии после вошли в город Хан-Шейхун, который перешел под контроль террористов в 2014 году.

Кино Обзор американского бокс-офиса за 16-18 августа Лидером прокатного уикенда в США стала комедия "Хорошие мальчики" о трех шестиклассниках, которые решают попасть на взрослую вечеринку, от режиссера Джина Ступницки, который работал над сериалом "Офис" и сценарием для фильма "Очень плохая училка".

Шоу-бизнес Андрей Кончаловский признался, что еще не до конца узнал Юлию Высоцкую Известный режиссер Андрей Кончаловский в новом интервью признался, что до сих пор узнает свою супругу.

Общество Врачи назвали лучший продукт для людей с повышенным давлением Зарубежные медики посоветовали людям с повышенным давлением не отказываться от употребления сыра, если есть потребность в этом продукте.

Футбол Тульский «Арсенал» уступил «Рубину» На 46-й минуте стартовал второй тайм игры между «Арсеналом» и «Рубином».

Политика Нетаньяху назвал цель своего визита на Украину Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе своего визита на Украину намерен обсудить с президентом страны Владимиром Зеленским вопросы, которые «еще больше укрепят прекрасные отношения между государствами».