Футбол

«Лейпциг» разгромил «Майнц» в домашнем матче бундеслиги
Матч ТВ
11:38

«Лейпциг» одержал победу над «Майнцем» в матче 15-го тура чемпионата Германии. В составе победителей забитыми мячами отметились Юссуф Поульсен и Тимо Вернер, оформившие дубли. У гостей единственный гол на счету Карима Онисиво.
Матч ТВ11:38

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«Лейпциг» разгромил «Майнц» в домашнем матче бундеслиги

Sportbox.RU11:38

«Лейпциг» разгромил «Майнц» в домашнем матче бундеслиги

Матч ТВ11:38

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц», Поульсен и Вернер оформили по дублю

Спорт-Экспресс11:37

«РБ Лейпциг» на своем поле переиграл «Майнц»

Советский спорт11:24

«РБ Лейпциг» разгромил «Майнц» благодаря дублям Поульсена и Вернера

Чемпионат11:21

Дубли Поульсена и Вернера помогли «РБ Лейпциг» разгромить «Майнц»

Sport24.ru11:23

«РБ Лейпциг» — «Майнц». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 16 декабря 2018 года

LiveSport.ruвчера в 06:28
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