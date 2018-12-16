Тимо Вернер Немецкий футболист

Немецкий футболист, нападающий клуба «РБ Лейпциг» и национальной сборной Германии. В 2013 году, впервые дебютировав в профессиональном футболе в составе «Штутгарта», Вернер стал самым молодым игроком, когда-либо выходившим на поле в составе этого клуба в еврокубках, немногим позже став самым молодым автором забитого мяча в истории «шваб».