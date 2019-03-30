«Лейпциг» разгромил «Герту» благодаря хет-трику ПоульсенаСпорт-Экспресс 15:28

"Лейпциг" с разгромным счетом обыграл "Герту" в матче 27-го тура чемпионата Германии (5:0). Хет-триком отметился нападающий Юссуф Поульсен. "Лейпциг" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. "Герта" с 35 баллами располагается на 10-й строчке.

Политика В России усовершенствуют сферу госзакупок Во вторник на заседании Совета по законотворчеству под председательством спикера Госдумы Вячеслава Володина обсуждался с театральными деятелями, экспертами и профильными ведомствами вопрос о совершенствовании норм о закупках в сфере культуры.

Происшествия В США совершил вынужденную посадку Boeing 737 Авиалайнер Boeing 737, принадлежащий компании United Airlines, совершил экстренную посадку в аэропорту Вашингтона из-за невыносимого запаха на борту.

Музыка В сети появился новый клип Rammstein на песню «Deutschland» В четверг, 28 марта, в сети появился первый за 7 лет клип Rammstein на песню "Deutschland".

Политика Рогозин по-украински ответил на критику дизайна самолёта Ту-204-300 Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин на украинском языке ответил пользователю Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Армия и оружие ВСУ похвастались плодами своей агрессии в Донбассе Фото разбомбленных позиций войск Донецкой Народной Республики (ДНР) в высоком разрешении продемонстрировала пресс-служба 24-й Отдельной мотострелковой бригады (ОМБр) ВСУ имени короля Даниила 30 марта на своей странице в социальной сети Facebook.

Политика В «Открытой России» заявили о ликвидации движения 26 апреля 2017 года Генпрокуратура приняла решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности ряда иностранных неправительственных организаций: "Открытая Россия" (Великобритания), "Институт современной России" (США) и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания).

Политика Украинцы просят Порошенко ввести грамматические санкции против России Жители Украины попросили президента Петра Порошенко ввести в отношении России грамматические санкции.

Политика Полиция Украины зафиксировала 150 нарушений в «день тишины» Полицией Украины было получено 159 заявлений, в тексте которых указывалось на нарушения избирательного законодательства в «день тишины», предшествующий проведению выборов.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий Ваши мысли на этой неделе будут формировать ваши поступки, а ваши поступки приведут к успеху.

Экономика Правительство отказалось от установки «умных счетчиков» газа Правительство решило отказаться от установки "умных счетчиков" газа, поскольку считает эту идею слишком дорогостоящей, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

Политика МИД РФ отреагировал на высылку с Украины журналистки Бондарь Как ранее сообщило ИА REGNUM, 27 марта на Украине объявили о высылке с территории страны журналиста Маргариты Бондарь из-за «неправильного» освещения общественно-политической ситуации в стране.

Армия и оружие Соловьев свел на нет спокойствие американца о «неготовности» РФ ответить войной на удар США Злобин в шоу Соловьева назвал главной опасностью для мировой стабильности мелкие региональные конфликты, как в Венесуэле, и серьезно усомнился, что РФ и США способны начать войну друг против друга.

Происшествия Пожар в спорткомплексе «Олимпийский» потушен Пожар в столичном спорткомплексе "Олимпийский" потушен, сообщили в пресс-службе МЧС по Москве.

Происшествия В частной клинике в Мехико произошел взрыв Как минимум 14 человек пострадали в субботу при взрыве в частной клинике в районе Венустиано-Карранса в Мехико.

Футбол «Спартак» победил «Ахмат» благодаря дублю Луиса Адриано Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между «Ахматом» и «Спартаком» завершился победой столичного клуба со счетом 3:1. Встреча состоялась в Грозном на «Ахмат Арене».

Армия и оружие Генсек НАТО рассказал о причинах увеличения расходов на оборону Страны - члены НАТО увеличивают расходы на оборону не для того, чтобы понравиться или угодить президенту США Дональду Трампу, а ради собственных интересов.

Происшествия Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.

Культура «Юнармейцы» снимутся в новом фильме Грамматикова Дети из российского молодежного движения "Юнармия" примут участие в съемках художественно-документального фильма Владимира Грамматикова "Стальная дивизия".

Политика Новый «десант» в Венесуэле — Китай поддержал Россию против США Тяжелые транспортные самолеты из Китая приземлились вчера днем в аэропорту им. Симона Боливара, расположенном в 20-ти километрах от столицы Венесуэлы Каракаса.

Политика Депутат рады опубликовал список «неприкасаемых» украинцев от посла США Список не подлежащих уголовному преследованию украинцев, который якобы передала генпрокурору Юрию Луценко посол США Мари Йованович, был опубликован депутатом Верховной рады Сергеем Мельничуком на странице в Facebook.

Шоу-бизнес Мария Максакова: «Мама не хотела меня рожать» Максакова призналась, что могла бы вообще не родиться, если бы отец не настоял на своем, так как ее мать не хотела ребенка.