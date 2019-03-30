Футбол

«Лейпциг» разгромил «Герту» благодаря хет-трику ПоульсенаСпорт-Экспресс 15:28

"Лейпциг" с разгромным счетом обыграл "Герту" в матче 27-го тура чемпионата Германии (5:0). Хет-триком отметился нападающий Юссуф Поульсен. "Лейпциг" занимает 3-е место в турнирной таблице, имея в активе 52 очка. "Герта" с 35 баллами располагается на 10-й строчке.
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«Лейпциг» разгромил «Герту» благодаря хет-трику Поульсена

Спорт-Экспресс15:28

«РБ Лейпциг» разгромил «Герту» со счётом 5:0, Поульсен оформил хет-трик

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