«Лейпциг» разгромил «Ганновер» в матче чемпионата ГерманииРИА Новости 16:31

Футболисты "Лейпцига" на выезде разгромили "Ганновер" в 20-м туре чемпионата Германии. Игра, прошедшая в Ганновере, завершилась победой гостей со счетом 3:0. Дубль сделал Вилли Орбан (64-я и 85-я минуты), еще один гол на счету Марселя Хальстенберга (45, с пенальти).

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