Футбол

«Лейпциг» продлил контракт с КонатеМатч ТВ 08:55

«Лейпциг» объявил о продлении контракта с защитником Ибраима Конате.
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«РБ Лейпциг» продлил контракт с 19-летним Конате

Sport24.ru09:23

Конате продлил контракт с «Лейпцигом»

Soccer.ru09:18

«Лейпциг» продлил контракт с Конате

Sportbox.RU08:55

«Лейпциг» продлил контракт с Конате

Матч ТВ08:55

«РБ Лейпциг» продлил контракт с 19-летним защитником Конате

Чемпионат08:43

«Лейпциг» продлил контракт с защитником Ибраима Конате

РИА Новости08:20

«Лейпциг» продлил контракт с Конате до 2023 года

Sports.ru08:42
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Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Футбол

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"Леганес" на своем поле принял мадридский "Реал" в ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:39
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Ювентус — Милан 1:0

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«Барселона» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Малкома

«Барселона» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» об аренде Малкома в январе с обязательным выкупом в конце сезона.
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«Рубин» сыграл вничью с «Вииторулом» в товарищеском матче

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«Краснодар» отправил защитника Страндберга в аренду в «Урал»

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Игорь Меньщиков назначен главным тренером волгоградского "Ротора", сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
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Женщина-тренер набрала футбольную команду по размеру пениса

Под руководством Имке Вюббенхорст "Клоппенбург", выступающий в пятом по силе дивизионе немецкого футбола, занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место.
Обновлено в 08:42
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Йоветич выбыл из строя снова на несколько недель

Точные сроки восстановления не называются, но французская пресса пишет о нескольких неделях.
Обновлено в 08:17
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"Урал" с разгромным счетом победил "Акритас" в товарищеском матче (11:0). Покер оформил нападающий Андрей Панюков.
Обновлено в 10:21
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Игрок «Краснодара» взял интервью у своего одноклубника

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«Зенит» предложил 20 миллионов евро за защитника «Спортинга»

По информации издания, «сине-бело-голубые» уже предложили португальскому клубу 20 миллионов евро за трансфер игрока.
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«Спартак» откроет более 400 футбольных школ в России и СНГ

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«Мансити» отказался объясняться перед ФИФА

В «Мансити» не отрицали достоверность информации, однако заявили, что обвинения основаны на украденных данных.
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Пол Скоулз: «Моуринью хорошо спланировал свой уход из „МЮ“»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
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Четыре российских футбольных клуба примут участие в турнире в Катаре

В Дохе собираются четыре российские футбольные команды. Уже тренируются клубы «Локомотив» и «Зенит», ждут «Ростов» и «Спартак».
Обновлено вчера в 00:37
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