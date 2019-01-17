Футбол
«Лейпциг» продлил контракт с КонатеМатч ТВ 08:55
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Автоматически обработано 7190 источников, обновлено в 10:36, Ашберн
Футбол
«Реал» уступил «Леганесу», но вышел в четвертьфинал Кубка Испании
"Леганес" на своем поле принял мадридский "Реал" в ответной встрече 1/8 финала Кубка Испании.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
Ювентус — Милан 1:0
Обновлено 15 января в 15:39
Футбол
«Барселона» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере Малкома
«Барселона» ведет переговоры с «Тоттенхэмом» об аренде Малкома в январе с обязательным выкупом в конце сезона.
Обновлено в 08:31
Футбол
«Рубин» сыграл вничью с «Вииторулом» в товарищеском матче
Обновлено в 07:57
Футбол
«Краснодар» отправил защитника Страндберга в аренду в «Урал»
Обновлено в 07:07
Футбол
Игорь Меньщиков стал новым главным тренером «Ротора»
Игорь Меньщиков назначен главным тренером волгоградского "Ротора", сообщается на официальном сайте клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Обновлено в 08:42
Футбол
Женщина-тренер набрала футбольную команду по размеру пениса
Под руководством Имке Вюббенхорст "Клоппенбург", выступающий в пятом по силе дивизионе немецкого футбола, занимает в турнирной таблице последнее, 16-е место.
Обновлено в 08:42
Футбол
Йоветич выбыл из строя снова на несколько недель
Точные сроки восстановления не называются, но французская пресса пишет о нескольких неделях.
Обновлено в 08:17
Футбол
«Урал» разгромил «Акритас» в товарищеском матче
"Урал" с разгромным счетом победил "Акритас" в товарищеском матче (11:0). Покер оформил нападающий Андрей Панюков.
Обновлено в 10:21
Футбол
Игрок «Краснодара» взял интервью у своего одноклубника
Обновлено в 06:53
Футбол
«Зенит» предложил 20 миллионов евро за защитника «Спортинга»
По информации издания, «сине-бело-голубые» уже предложили португальскому клубу 20 миллионов евро за трансфер игрока.
Обновлено в 09:34
Футбол
«Спартак» откроет более 400 футбольных школ в России и СНГ
Обновлено в 02:48
Футбол
«Мансити» отказался объясняться перед ФИФА
В «Мансити» не отрицали достоверность информации, однако заявили, что обвинения основаны на украденных данных.
Обновлено в 04:14
Футбол
Пол Скоулз: «Моуринью хорошо спланировал свой уход из „МЮ“»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз прокомментировал увольнение Жозе Моуринью с поста главного тренера команды.
Обновлено в 10:17
Футбол
Четыре российских футбольных клуба примут участие в турнире в Катаре
В Дохе собираются четыре российские футбольные команды. Уже тренируются клубы «Локомотив» и «Зенит», ждут «Ростов» и «Спартак».
Обновлено вчера в 00:37