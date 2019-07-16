Футбол

«Лейпциг» предложил «Эвертону» за Лукмана 22,5 миллиона фунтовСпорт-Экспресс вчера в 21:33

Клубы согласовали трансфер, "ириски" получат 22,5 миллиона фунтов, сообщает Sky Sports. Сделка может быть оформлена в ближайшие стуки. Он выступал за "Лейпциг" в сезоне-2017/18 на правах аренды.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 04:58, Вашингтон
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