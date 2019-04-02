«Лейпциг» одолел «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка ГерманииРИА Новости 18:43

Футболисты "Лейпцига" в дополнительное время победили "Аугсбург" в четвертьфинальном матче Кубка Германии и вышли в полуфинал. Игра, прошедшая во вторник в Аугсбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

«Лейпциг» одолел «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии

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