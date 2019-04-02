Футбол
«Лейпциг» одолел «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка ГерманииРИА Новости 18:43
Футболисты "Лейпцига" в дополнительное время победили "Аугсбург" в четвертьфинальном матче Кубка Германии и вышли в полуфинал. Игра, прошедшая во вторник в Аугсбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 19:51, Ашберн
Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Взрыв прогремел на территории Военно-космической академии имени А. Ф. Можайского в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 07:28
Экономика
ЦБ хочет запретить займы под залог жилья
Центробанк предлагает запретить микрофинансовым организациям выдавать займы под залог жилья, объявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на заседании Межрегионального банковского совета при Совете Федерации (ее цитирует «Интерфакс»).
Обновлено в 07:12
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Шоу-бизнес
У сестры Кардашьян обнаружили шестой палец
Поклонники высмеяли сестер Кардашьян-Дженнер за обилие несуразного фотошопа в рекламной кампании, посвященной новому сезону реалити-шоу «Семейство Кардашьян».
Обновлено в 14:23
Авто
Ford начал распродажу автомобилей в России
Ford Sollers снижает цены на машины после объявления об уходе из легкового сегмента российского рынка - модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer можно приобрести со скидкой до 585 тысяч рублей, сообщает компания.
Обновлено в 08:12
Экономика
Росстат зафиксировал рост реальных зарплат и пенсий
В феврале этого года назначенные пенсии выросли на 5,9 процента по сравнению с февралем прошлого года - до 14 116 рублей.
Обновлено в 11:10
Экономика
Россия предупредила ВТО о возможных ограничениях на импорт стали из ЕС
Россия готова ввести ограничения на импорт стальной продукции из Евросоюза в ответ на тарифные квоты на сталь, говорится в уведомлении, направленном в ВТО.
Обновлено в 18:52
Происшествия
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала
Обновлено в 14:48
Кино
Умер известный режиссер Вадим Гемс
Обновлено в 09:34
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено в 17:43
Политика
Нидерландские спецслужбы призвали к отказу от технологий из России
В октябре стало известно, что Гаага выслала из страны четырех россиян, которых назвала «сотрудниками ГРУ» (Главное разведывательное управление, сейчас — Главное управление Генштаба ВС РФ).
Обновлено в 17:29
Политика
WP: Трамп вновь ошибся, сказав, что его отец родился в Германии
Дональд Трамп во вторник вновь допустил ошибку, заявив, что его отец Фред Трамп родился в Германии, а не в США.
Обновлено в 17:21
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
Небензя назвал условия для дальнейшего ядерного разоружения
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя перечислил условия, необходимые для дальнейшего ядерного разоружения в мире.
Обновлено в 16:01
Происшествия
На МКАД столкнулись восемь автомобилей
Обновлено в 17:30
Наука
Артефакты древней культуры Тиуанако достали со дна озера Титикака
Религиозные подношения древней южноамериканской культуры Тиуанако, предшествовавшей инкам, извлекли из донных отложений озера Титикака в Боливии и подняли на поверхность подводные археологи.
Обновлено в 12:34
Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Самую высокую зарплату в нашей стране работодатели предлагают таким специалистам, как инженер-мехатроник (в автомобилестроении) и сварщик дуговой сварки - более 100 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 02:45
Общество
Пенсионный фонд ликвидировал бумажные СНИЛС
Россияне больше не будут получать в бумажном виде страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, в котором содержится страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено в 19:33
Армия и оружие
На Украине пройдут испытания новых ракетных комплексов
Обновлено в 14:14
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено в 18:59
Авто
Jeep приготовил яркие пикапы для ежегодного пасхального сафари
В прошлом году для 52-го ежегодного пасхального сафари Jeep и Mopar представили семь концептуальных внедорожников.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Роспотребнадзор сообщил о 101 случае заболевания корью в Крыму
В Республике Крым и в Севастополе зарегистрирован 101 подтвержденный случай заболевания корью, в том числе 5 – в Севастополе.
Обновлено в 03:41
Кино
Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети
В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.
Обновлено в 11:53
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика
У иска против пенсионной реформы в Конституционном суде не было шансов
Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие дни Конституционный суд РФ официально откажет представителям парламентской оппозиции, которые обратились с иском о признании неконституционной пенсионной реформы, инициированной правительством России.
Обновлено вчера в 05:52
Финансы
Мосбиржа в марте увеличила объем торгов по сравнению с февралем
Объем торгов инструментами спот составил 6,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 21,3 триллиона рублей.
Обновлено в 11:08