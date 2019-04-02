Футбол
«Лейпциг» одолел «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка ГерманииРИА Новости вчера в 18:43
Кубок Германии, Четвертьфинал, вчера
Стадион «СГЛ Арена»
|62′
Брума
Амаду Айдара
Рани Хедира
|63′
|63′
Амаду Айдара
Ку Чжа Чхоль
|67′
|69′
Диего Демме
Норди Мукиеле
|74′
Тимо Вернер
Андре Хан
Альфред Финнбогасон
|80′
|84′
Тимо Вернер
Штефан Ильзанкер
Даниэль Байер
Серхио Кордова
|87′
Альфред Финнбогасон
|90′+4′
|91′
Кевин Кампль
Матеус Кунья
Рани Хедира
Фредрик Йенсен
|95′
Михаэль Грегорич
|105′
Марко Рихтер
Костас Стафилидис
|114′
|120′+1′
Марсель Хальстенберг
|120′+2′
Марсель Хальстенберг
Аугсбург
Расстановка 4‑5‑1
40
Кобель
34
Тайгль
6
Гоувелеув
38
Данзо
31
Макс
27
Финнбогасон
24
Йенсен
19
Ку Чжа Чхоль
21
Кордова
3
Стафилидис
11
Грегорич
1
Гулачи
27
Лаймер
6
Конате
4
Орбан
23
Хальстенберг
7
Забитцер
22
Мукиеле
8
Айдара
20
Кунья
9
Поульсен
13
Ильзанкер
РБ Лейпциг
Расстановка 4‑3‑1‑2
Футболисты "Лейпцига" в дополнительное время победили "Аугсбург" в четвертьфинальном матче Кубка Германии и вышли в полуфинал. Игра, прошедшая во вторник в Аугсбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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«РБ Лейпциг» в дополнительное время обыграл «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии
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