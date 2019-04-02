Футбол
«Лейпциг» одолел «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка ГерманииРИА Новости вчера в 18:43
Футболисты "Лейпцига" в дополнительное время победили "Аугсбург" в четвертьфинальном матче Кубка Германии и вышли в полуфинал. Игра, прошедшая во вторник в Аугсбурге, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
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«РБ Лейпциг» в дополнительное время обыграл «Аугсбург» и вышел в полуфинал Кубка Германии
Советский спортвчера в 17:31
Кубок Германии. 1/4 финала. «РБ Лейпциг» против «Аугсбурга», «Гамбург» выбил «Падерборн»
Sports.ruвчера в 11:25
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 01:59, Ашберн
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