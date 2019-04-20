«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из МенхенгладбахаСпорт-Экспресс 14:34

"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.

Политика Суд начал рассмотрение иска о снятии Зеленского с выборов Шестой апелляционный административный суд начал рассматривать иск наблюдателя за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрея Хилько об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, сообщил телеканал "Царьград".

Происшествия Полицейские устроили драку в московском баре Начата проверка по факту драки между полицейскими на юге Москвы.

Футбол Локомотив — ЦСКА 1:1 Футболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 24-го тура чемпионата России сыграли вничью с земляками из ЦСКА.

Футбол Семак: «Зенит» больше хотел победить Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» прокомментировал победу своей команды над «Краснодаром» (3:2) в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Футбол Роналду стал первым выигравшим чемпионаты Италии, Испании и Англии Игрок "старой синьоры" стал первым футболистом в истории, который становился чемпионом Англии, выступая в составе "Манчестер Юнайтед", чемпионом Испании вместе с мадридским "Реалом" и чемпионом Италии.

Футбол На дерби вышли не все. Как ЦСКА и «Локо» справились с потерями Неожиданный поворот Потеря «Локомотива» казалась не столь существенной до того момента, пока не стало известно, что из-за болезни матч пропустят главный сменщик Баринова Игорь Денисов, а также столп обороны команды Юрия Семина — Ведран Чорлука.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Религия Православные отметят Вербное воскресенье К Вербному воскресенью уже подготовились в храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Миассе.

Экономика Сбербанк ведет переговоры о вхождении в капитал Rambler Group Ранее издание РБК со ссылкой на источники писало, что Сбербанк и Rambler Group согласовали условия вхождения структур банка в капитал интернет-холдинга.

Единоборства Ислам Махачев победил Армана Царукяна на турнире UFC Fight Night 149 Боец Ислам Махачев одержал победу над армянином Арманом Царукяном на турнире UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге.

Общество «Убийца» WannaCry признался в создании Kronos Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.

Армия и оружие Командующий ВМС Украины Воронченко записал видеообращение к будущему президенту Адмирал Военно-морских сил Украины Игорь Воронченко заявил, что военные моряки опасаются поступления преступного приказа сдать оружие после окончания президентских выборов.

Экономика РФПИ инвестирует в компанию по распознаванию лиц VisionLabs Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) одобрил инвестицию в компанию VisionLabs, которая разрабатывает технологии по распознаванию лиц.

Музыка Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».

Шоу-бизнес Ксения Собчак приняла вызов на дуэль Анастасии Волочковой Ранее Волочкова заявляла, что Собчак обманом проникла в ее спальню, рылась в вещах и расставила по дому скрытые камеры.

Спорт Масару на льду и кимоно Щербаковой. Как прошло шоу Тутберидзе В Краснодаре состоялась премьера шоу "Чемпионы на льду", в котором приняли участие спортсмены группы Этери Тутберидзе и приглашенные гости.

Интернет Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7 Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.

Политика Лукашенко о Бабиче: Россия сама разберется со своим послом Президент Белоруссии Александр Лукашенко ожидает, что Россия «разберется сама» с поведением посла РФ в Минске Михаила Бабича.

Транспорт В ГИБДД раскрыли изменения в теоретическом экзамене на права Госавтонспекция планирует к концу года вдвое увеличить число вопросов в теоретической части экзамена на водительские права.

Культура Весенний фестиваль света стартовал в Петербурге В Петербурге стартовал Весенний фестиваль света. В этом году его посвятили году театра.

Гаджеты Компания ASUS покинет рынок Android-планшетов Компания ASUS приняла неожиданное решение и в ближайшее время покинет рынок Android-планшетов.

Политика Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".

Наука Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.

Происшествия В Химках пьяный мужчина избил 11-летнего мальчика В Химках мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил 11-летнего мальчика, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Транспорт Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.

Политика Норкин раскрыл причину исчезновения из эфира НТВ Ведущий "Места встречи" Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии программы.