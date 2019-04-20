Футбол
«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из МенхенгладбахаСпорт-Экспресс вчера в 14:34
"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.
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«РБ Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию», продлив беспроигрышную серию до 12 матчей
Sport24.ruвчера в 14:29
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Политика
Названы первые данные по явке на выборы на Украине
Обновлено в 04:32
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Политика
В оккупированном Мариуполе избирательные комиссии охраняют войска
Военнослужащие, которые стоят в охране окружных избирательных комиссии в Мариуполе заявили, что данные комиссии являются особенно важными объектами, поэтому их и охраняют с использованием бронетехники.
Обновлено в 04:13
Происшествия
В двух церквях на Шри-Ланке произошли взрывы
Взрывы прогремели в двух церквях на Шри-Ланке во время празднования Пасхи. Об этом информирует AFP со ссылкой на полицию.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес
Концерт памяти Евгения Осина завершился скандалом
В четверг, 18 апреля, в элитном столичном ресторане Siberia состоялся концерт памяти Евгения Осина «Подари мне счастье», который скончался 17 ноября 2018 года.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия
Предполагаемого насильника и истязателя задержали в Подмосковье
Известно, что предполагаемый насильник ранее привлекался к уголовной ответственности.
Обновлено вчера в 19:20
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку
Меган Маркл и принц Гарри могут переехать в Африку, пишет The Sunday Times.
Обновлено в 01:24
Политика
Зеленский нарушил закон во время голосования
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
Политика
«Президентом будет Зеленский», — Бабченко окончательно «слил» своего хозяина
Еще до открытия избирательных участков на Украине придворный пропагандист Аркадий Бабченко «слил» своего патрона Порошенко, высказав уверенность в победе его оппонента.
Обновлено в 03:52
Единоборства
Теренс Кроуфорд досрочно победил Амира Хана
Чемпион WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд одержал досрочную победу в шестом раунде над экс-чемпионом мира в первом полусреднем весе Амиром Ханом в поединке 20 апреля в Бруклине (США).
Обновлено в 00:56
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество
Dünya Bülteni (Турция): далекий край Удмуртия (Dünya Bülteni)
Удмуртия получила автономию, которая в 1934 году стала еще шире, и в границах региона была создана Удмуртская Автономная Советская Социалистическая Республика (УАССР) со своими органами власти.
Обновлено в 06:08
Политика
Вакарчук призвал голосовать в вышиванках
Что касается призыва Вакарчука приходить на выборы в вышиванках, то Петр Порошенко ранее выложил похожий пост под тем же хештэгом - "голосую за Украину".
Обновлено в 03:46
Культура
Анастасия Волочкова назвала спектаклем концерт Аллы Пугачевой в Кремле
Балерина Анастасия Волочкова, которая приняла, кстати, участие в концерте Пугачевой, продемонстрировав свой фирменный шпагат, тоже никак не может отойти от увиденного.
Обновлено 19 апреля в 02:10
Происшествия
Мужчина залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники столичной полиции задержали мужчину, залезшего на крышу посольства Венесуэлы в Москве.
Обновлено в 05:43
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Хоккей
Три очка Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину»
Обновлено в 01:06
Политика
Турчинов сравнил Порошенко с Иисусом Христом
Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов во втором туре президентских выборов поддержал действующего главу страны Петра Порошенко и сравнил его с Иисусом Христом.
Обновлено в 06:00
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Хоккей
Бузова поблагодарила «Авангард» за красивую игру в сезоне
Российская певица Ольга Бузова поблагодарила омский "Авангард" за красивую игру на протяжении сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:25
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром разошлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено вчера в 16:02
Игры
Британские игроки досрочно получили копии Mortal Kombat 11
Обновлено вчера в 10:15
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика
На Украине избирательница закусила бюллетенем для голосования
Напомним, что сегодня на Украине проходит второй тур президентских выборов.
Обновлено в 05:21
Музыка
Дочь Алсу в шоу «Голос. Дети» исполнила песню Началовой
Микелла Абрамова выступила на шоу с песней Юлии Началовой «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 01:43