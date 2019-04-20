Футбол
«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из МенхенгладбахаСпорт-Экспресс 14:34
"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.
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Общество
Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы
По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.
Обновлено в 17:01
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Общество
Астрологи раскрыли влияние полнолуния на знаки зодиака
Сегодня ночью в небе можно было наблюдать такое явление, как полнолуние. 19 апреля Луна расположилась в знаке зодиака Весы.
Обновлено 18 апреля в 23:02
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Близорукость, сколиоз, интернет-зависимость: врач рассказала, чем болеют школьники в Самаре
Всё чаще встречаются нарушения осанки и сколиоз, близорукость, болезни желудочно-кишечного тракта, неврозы.
Обновлено в 14:10
Общество
Александр Беглов спел вместе с Герелло на субботнике
В субботу, 20 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов спел дуэтом с солистом Мариинского театра Василием Герелло во время субботника во Фрунзенском районе.
Обновлено в 06:12
Культура
Фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача» пройдет в Луганске
С 20 по 26 апреля в Луганске пройдет международный театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача».
Обновлено в 09:52
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН
Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.
Обновлено в 18:41
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Политика
Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»
Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.
Обновлено в 18:38
Космос
Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски
Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.
Обновлено в 18:00
Политика
Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины
Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Общество
Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае
В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.
Обновлено в 04:51
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Армия и оружие
В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
Обновлено в 13:55
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов
Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины Андрей Хилько подал иск в суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.
Обновлено в 15:31
Политика
Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко
Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".
Обновлено в 11:32
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Теннис
Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем
В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.
Обновлено в 09:26
Происшествия
В Лондоне задержали более 500 участников экологической акции протеста
Обновлено 18 апреля в 16:49
Авто
Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок
Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.
Обновлено в 10:00
Общество
Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца
Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Индии слон насмерть затоптал пять человек
Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.
Обновлено в 10:27
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43