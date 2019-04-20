«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из МенхенгладбахаСпорт-Экспресс 14:34

"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.

Общество Не лишись автомобиля: каждый второй ломбард использует «серые» схемы По оценке экспертов, «серые» схемы лизинга использует в своей работе каждый второй российский автоломбард.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Общество Астрологи раскрыли влияние полнолуния на знаки зодиака Сегодня ночью в небе можно было наблюдать такое явление, как полнолуние. 19 апреля Луна расположилась в знаке зодиака Весы.

Шоу-бизнес В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.

Общество Александр Беглов спел вместе с Герелло на субботнике В субботу, 20 апреля, временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов спел дуэтом с солистом Мариинского театра Василием Герелло во время субботника во Фрунзенском районе.

Культура Фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача» пройдет в Луганске С 20 по 26 апреля в Луганске пройдет международный театральный фестиваль имени Павла Луспекаева «Госпожа удача».

Политика Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.

Происшествия В Мали миротворец погиб при нападении неизвестных на конвой миссии ООН Один сотрудник Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA) погиб, четверо получили ранения в результате нападения неизвестных на колонну миротворцев в центральной части страны, говорится в заявлении, распространенном пресс-службой генсека ООН.

Шоу-бизнес Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.

Политика Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка» Печерский районный суд Киева принял решение о разрыве договора о поручительстве украинского предпринимателя Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования «Приватбанка», которые были получены до вхождения государства в капитал кредитно-финансовой организации.

Космос Илон Маск пообщался с подписчиками по-русски Американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск снова заговорил на русском языке в своем Twitter.

Политика Порошенко показал «компромат» на жену Зеленского в день тишины Украинский лидер Петр Порошенко в день тишины опубликовал видео-компромат на жену его оппонента Владимира Зеленского Елену.

Происшествия Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.

Общество Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в мае В Роструде напомнили о том, что в мае россиян ждут последние длинные выходные в этом году.

Политика В штабе Зеленского отреагировали на иск о его снятии с выборов Ранее сайт kp.ru писал, что адвокат, наблюдатель за выборами президента Украины Андрей Хилько подал иск в суд Киева об аннулировании регистрации Владимира Зеленского кандидатом в президенты.

Политика Слово «повстанцы» удалили с сайта Порошенко Слово "повстанцы", которое действующий президент Украины Петр Порошенко употребил в отношении ополченцев самопровозглашенных республик Донбасса, удалили с сайта главы государства и заменили его словом "боевики".

Политика Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.

Теннис Даниил Медведев не справился с Душаном Лайовичем В полуфинале Даниил проиграл в двух партиях сербу Душану Лайовичу.

Авто Хардкорный пикап Ford F-150 Raptor показал Кен Блок Стоит отметить, что SVC Offroad не в первый раз дорабатывает Ford F-150 Raptor для Блока.

Общество Эксперт: женщины в России все чаще откладывают рождение первенца Женщины в России все чаще стали откладывать планы по созданию семьи и рождению первого ребенка на возраст после 30 лет, что отрицательно сказывается на уровне рождаемости в стране.

Происшествия Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.

Происшествия В Индии слон насмерть затоптал пять человек Пять человек погибли после нападения слона в двух деревнях в штате Орисса в Индии, сообщает издание Hindu.