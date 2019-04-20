Футбол
«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из МенхенгладбахаСпорт-Экспресс 14:34
"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.
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Происшествия
Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе
В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Вузы Петербурга выпустят в этом году 3 тысячи врачей
Медицинские вузы нашего города выпустят в этом году 3 тысячи врачей и 456 клинических ординаторов, рассказал участникам регионального форума молодых врачей председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
Обновлено в 08:45
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
Кино
Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3»
Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.
Обновлено в 06:01
Шоу-бизнес
Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов
35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Москве полицейские устроили массовую драку
На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.
Обновлено в 06:50
Политика
Второй тур выборов президента Украины стартовал на участке в Австралии
Первый заграничный избирательный участок для голосования на выборах президента Украины открылся на территории посольства в австралийской Канберре.
Обновлено в 18:07
Авто
Представлен концепт пикапа Jeep Gladiator мощностью 700 л.с
Ежегодное Пасхальное джип-сафари проводится в Моабе (США), и из шести концептов, которые американский бренд Jeep объявил ранее, есть один автомобиль, который заслуживает отдельного внимание Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Происшествия
Полиция Британии за неделю задержала более 750 экоактивистов
С 15 апреля задержано свыше 750 экологических активистов, которые проводят акции протеста в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.
Обновлено в 17:48
Футбол
Тренер «Спартака» заявил, что всем нужны «единство и вера»
Обновлено в 10:40
Экономика
В 136 раз хотят увеличить плату за подключение к электросетям в России
Государственный холдинг «Россети» предложил значительно увеличить тарифы за подключение к электросетям.
Обновлено вчера в 18:59
Футбол
«Уфа» дома проиграла тульскому «Арсеналу»
Футбольный клуб "Уфа" проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 06:24
Хоккей
Василевский номинирован на «Везину Трофи»
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Футбол
Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 17:33
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу
18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено вчера в 07:20
Авто
На дорогах замечен новый BMW 4-Series с открытым верхом
Фотошпионы поймали новый BMW 4-Series Cabrio на трассе.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00
Футбол
«Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в Примере
Обновлено в 16:37
Шоу-бизнес
Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш
Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.
Обновлено в 06:13
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Единоборства
Ислам Махачев победил Армана Царукяна решением судей
Бой дошел до финального гонга, и все судьи отдали победу Махачеву со счетом 30-27, 30-27, 29-28.
Обновлено в 15:13
Гаджеты
Qualcomm выпустит бюджетную версию чипа Snapdragon 855
В сети появилась информация о работе Qualcomm над среднеуровневым 7-нм чипсетом Snapdragon 735, который является упрощённой и удешевлённой версией флагманского Snapdragon 855.
Обновлено в 11:26
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27