«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из МенхенгладбахаСпорт-Экспресс 14:34

"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.

Здоровье Вузы Петербурга выпустят в этом году 3 тысячи врачей Медицинские вузы нашего города выпустят в этом году 3 тысячи врачей и 456 клинических ординаторов, рассказал участникам регионального форума молодых врачей председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

Происшествия Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».

Кино Уилл Смит сообщил о завершении съемок «Плохих парней-3» Съемки фильма «Плохие парни-3» — третьей части истории детективов Маркуса Бернетта и Майка Лоури ― подошли к концу.

Шоу-бизнес Саша Савельева рассказала, как сохранила фигуру после родов 35-летняя солистка группы «Фабрика» Саша Савельева рассказала о том, как ей удалось сохранить фигуру после родов.

Происшествия В Москве полицейские устроили массовую драку На юге Москвы две группы сотрудников полиции устроили массовую потасовку.

Политика Второй тур выборов президента Украины стартовал на участке в Австралии Первый заграничный избирательный участок для голосования на выборах президента Украины открылся на территории посольства в австралийской Канберре.

Авто Представлен концепт пикапа Jeep Gladiator мощностью 700 л.с Ежегодное Пасхальное джип-сафари проводится в Моабе (США), и из шести концептов, которые американский бренд Jeep объявил ранее, есть один автомобиль, который заслуживает отдельного внимание Jeep Gladiator M-715 Five-Quarter.

Происшествия Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.

Происшествия Полиция Британии за неделю задержала более 750 экоактивистов С 15 апреля задержано свыше 750 экологических активистов, которые проводят акции протеста в Лондоне, сообщил Скотланд-Ярд.

Футбол «Уфа» дома проиграла тульскому «Арсеналу» Футбольный клуб "Уфа" проиграл тульскому "Арсеналу" в матче 24-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Хоккей Василевский номинирован на «Везину Трофи» Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский номинирован на «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю сезона.

Шоу-бизнес «Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.

Общество «Убийца» WannaCry признался в создании Kronos Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.

Происшествия Под Псковом принудительно посадили самолет, нарушивший границу 18 апреля в Псковской области принудительно посадили самолет, нарушивший государственную границу, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Происшествия Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.

Шоу-бизнес Первая жена Андрея Григорьева-Апполонова перенесла выкидыш Интересно, что много лет назад первая жена Андрея Маша Лопатова действительно ушла от музыканта к баскетболисту.

Общество Российских дачников штрафуют за теплицы Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.

Единоборства Ислам Махачев победил Армана Царукяна решением судей Бой дошел до финального гонга, и все судьи отдали победу Махачеву со счетом 30-27, 30-27, 29-28.