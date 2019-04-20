Футбол

«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из МенхенгладбахаСпорт-Экспресс 14:34

"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.
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Футболисты «Лейпцига» обыграли «Боруссию»

РИА Новости15:11

«РБ Лейпциг» одержал победу в матче с мёнхенгладбахской «Боруссией»

Чемпионат14:34

Чемпионат Германии. РБ «Лейпциг» в гостях обыграл «Боруссию» М, «Бавария» победила «Вердер»

Sports.ru02:16

«Лейпциг» обыграл менхенгладбахскую «Боруссию и довел беспроигрышную серию до 12 матчей

Матч ТВ14:30

«РБ Лейпциг» обыграл гладбахскую «Боруссию», продлив беспроигрышную серию до 12 матчей

Sport24.ru14:29

Бундеслига. «Боруссия» М проиграл «Лейпцигу»

Бомбардир.ру14:27

«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха

Спорт-Экспресс14:34
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Политика

Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов

Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Футбол

Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп

У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Футбол

Гол Хунтелара принёс победу «Аяксу» в матче с «Гронингеном»

В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов "Гронинген" уступил "Аяксу" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе "Эйроборг".
Обновлено в 14:32
Общество

«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos

Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку

По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании

Обновлено в 15:00
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в московском баре

Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Ювентус» в восьмой раз подряд стал чемпионом Италии по футболу

Обновлено в 13:55
Шоу-бизнес

Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой

Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

В России появятся подлодки «Борей» с крылатыми ракетами

Согласно заявлению источника, цитирующего пресс-ведомство Минобороны, в новых подлодках вместо традиционных баллистических ракет используют крылатые модели большой дальности.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Политика

Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»

Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 11:42
Происшествия

Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие

Возобновились бои за аэропорт Триполи

Обновлено в 13:18
Общество

Российских дачников штрафуют за теплицы

Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Происшествия

Порядка 9 тыс. человек приняли участие в протестах в Париже

Обновлено в 10:38
Политика

Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Музыка

Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой

В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес

«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой

Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Общество

В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения

Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия

Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе

В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Здоровье

Пермячку позвали на прием к врачу через три месяца после ее смерти

Обновлено в 04:52
Здоровье

Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта

Обновлено в 13:02
Религия

20 апреля православные отметят Лазареву субботу

Обновлено 17 апреля в 11:30
Армия и оружие

В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Обновлено в 14:31
Политика

Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени

На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

В Ингушетии открыли самый высокий в мире этнографический музей

Обновлено в 11:28
Шоу-бизнес

Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса

Обновлено в 08:34
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Профессиональный немецкий футбольный клуб из города Дортмунда. Будучи многократным чемпионом Германии, обладателем Кубка кубков и победителем Лиги чемпионов, «Боруссия» - один из наиболее титулованных футбольных клубов Германии.
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