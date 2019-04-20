Футбол
«Лейпциг» обыграл «Боруссию» из МенхенгладбахаСпорт-Экспресс 14:34
"Лейпциг" в матче 30-го тура чемпионата Германии в гостях обыграл "Боруссию" из Менхенгладбаха со счетом 2:1. Дубль оформил Марсель Хальстенберг.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:17, Ашберн
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на иск о его снятии с выборов
Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, поданный адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андреем Хилько.
Обновлено в 14:05
Футбол
Дивеев получил тяжелое сотрясение мозга, Бекао травмировал голеностоп
У Дивеева тяжелое сотрясение мозга, а у Бекао травма голеностопа, будет проходить обследование, — сообщил Бабаев.
Обновлено в 15:05
Футбол
Гол Хунтелара принёс победу «Аяксу» в матче с «Гронингеном»
В матче 31-го тура чемпионата Нидерландов "Гронинген" уступил "Аяксу" со счётом 0:1. Встреча состоялась в Гронингене на стадионе "Эйроборг".
Обновлено в 14:32
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
Политика
Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Футбол
«Манчестер Юнайтед» решил продать Лукаку
По данным The Telegraph, "красные дьяволы" решили провести чистку состава грядущим летом.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Полицейские устроили массовую драку в московском баре
Московская полиция начала проверку по факту драки между полицейскими на юге российской столицы.
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес
Отец Децла рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой
Отец Децла (Кирилл Толмацкий) Александр Толмацкий дал интервью журналу Esquire и рассказал о депрессии сына и его конфликтах с женой Юлией.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие
В России появятся подлодки «Борей» с крылатыми ракетами
Согласно заявлению источника, цитирующего пресс-ведомство Минобороны, в новых подлодках вместо традиционных баллистических ракет используют крылатые модели большой дальности.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Политика
Полиция на Украине получила 97 сообщений о нарушениях в «день тишины»
Как сообщал «Ридус», кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский в рейтингах опережает действующего главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 11:42
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ранее было опубликовано видео потасовки, а сегодня в сети появилась видеозапись, показывающая обстановку в кафе за минуту до драки.
Обновлено в 14:51
Армия и оружие
Возобновились бои за аэропорт Триполи
Обновлено в 13:18
Общество
Российских дачников штрафуют за теплицы
Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
Обновлено в 10:19
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Музыка
Дочь Алсу исполнила на конкурсе песню Юлии Началовой
В дополнительном раунде, в котором юным исполнителям дали шанс побороться за возвращение в проект, Микелла исполнила песню «Герой не моего романа».
Обновлено вчера в 20:59
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Общество
В состоянии писателя Дмитрия Быкова наметились позитивные изменения
Супруга писателя и журналиста Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова сообщила, что в состоянии ее мужа наметилась положительная динамика.
Обновлено в 09:43
Происшествия
Из-за угрозы минирования эвакуируют аэропорт в Одессе
В Одессе эвакуируют аэропорт из-за угрозы минирования.
Обновлено в 14:17
Здоровье
Ежедневный завтрак снижает риск смерти от инфаркта
Обновлено в 13:02
Религия
20 апреля православные отметят Лазареву субботу
Обновлено 17 апреля в 11:30
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК
Обновлено в 14:31
Политика
Зеленский и Порошенко на дебатах опустились на колени
На колени кандидаты в президенты Украины Петр Порошенко и Владимир Зеленский опустились во время дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве перед вторым туром.
Обновлено вчера в 13:22
Шоу-бизнес
Екатерина Климова появилась на открытии ММКФ без мужа
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Клинцевич отреагировал на заявление Линкявичюса
Обновлено в 08:34