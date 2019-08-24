"Лейпциг" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче второго тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тимо Вернер и Юссуф Поульсен.

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