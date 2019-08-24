Футбол
«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче второго тура БундеслигиГазета.Ru 11:35
"Лейпциг" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче второго тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тимо Вернер и Юссуф Поульсен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Чемпионат Германии. «РБ Лейпциг» победил «Айнтрахт», «Вольфсбург» в гостях у «Герты»
Sports.ru23 августа в 07:30
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Единоборства
Сергей Ковалев нокаутировал Энтони Ярда
Обновлено вчера в 15:46
Футбол
ЦСКА — Ахмат 3:0
Встреча 7-го тура, состоявшаяся в воскресенье на стадионе ЦСКА в Москве, завершилась победой армейцев со счетом 3:0. Голы в составе победителей забили Марио Фернандес (43-я минута), Федор Чалов (66), Никола Влашич (73).
Обновлено в 11:25
Гаджеты
Портативная консоль Smach Z стала ещё мощнее
Проект игровой консоли на базе ОС Windows 10 под названием Smach Z насчитывает уже несколько лет.
Обновлено в 07:17
Происшествия
Три человека погибли при падении самолета в Альпах
Обновлено в 11:04
Политика
Французский перевозчик отказался от использования Севморпути
Крупнейшая компания морских контейнерных перевозок Франции CMA CGM в пятницу, 23 августа, сообщила, что по экологическим соображениям не будет использовать маршрут Северного морского пути и других транспортных коридоров в Арктике.
Обновлено вчера в 02:15
Политика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп решил повысить пошлины на товары из Китая, которые вступят в силу уже 1 октября этого года.
Обновлено 23 августа в 19:31
Происшествия
Коллекторы отреагировали на обстрел россиянина и его 9-летней дочери
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев потребовал провести публичное расследование и раскрыть имена тех, кто напал на задолжавшего банку мужчину и его дочь с пневматическим пистолетом.
Обновлено в 08:04
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Экономика
ГАЗ может разориться из-за американских санкций в 2020 году
«Группа ГАЗ», крупнейший российский производитель коммерческих автомобилей, вынуждена сокращать производство из-за американских санкций.
Обновлено в 05:52
Армия и оружие
В России выпустят замену самолету Ан-2 «Кукурузник»
Новый самолет на замену Ан-2 "Кукурузник" создадут в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минпромторг.
Обновлено в 02:14
Политика
Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке
Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 10:12
Происшествия
В Грозном закидали камнями поезд из Петербурга
Неизвестные закидали камнями поезд Санкт-Петербург — Махачкала.
Обновлено в 10:59
Политика
Пушков отреагировал на планы пригласить РФ на саммит G7
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал высказывания зарубежных политиков, в которых они говорят о необходимости пригласить Россию на саммит в следующем году.
Обновлено в 07:52
Единоборства
Однорукий боец Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator
Американский однорукий боец смешанного стиля (ММА) Ник Ньюэлл выиграл свой дебютный бой в Bellator.
Обновлено в 01:25
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении вертолета с самолетом на Майорке
Вертолет и небольшой самолет столкнулись на Майорке, по крайней мере пять человек погибли. Об этом сообщает Associated Press.
Обновлено в 09:53
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
Обновлено в 08:56
Политика
Зеленский заявил о взятии Дюнкерка украинскими казаками
Президент Украины Владимир Зеленский во время празднования Дня независимости страны заявил, что казаки, помогая французам, взяли крепость Дюнкерк в XVII веке.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Режиссер Игорь Хомский погиб в ДТП в Москве
Режиссер и актер Игорь Хомский погиб в воскресенье в ДТП.
Обновлено в 06:38
Религия
Патриарх Кирилл заявил о неправильном понимании пацифистами Библии
Пацифисты неправильно толкуют слова Господа об ударе в правую щеку в Евангелие.
Обновлено в 11:57
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Федором» не смог состыковаться с МКС
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту не смог состыковаться с МКС в запланированное время, передает корреспондент РИА Новости из Центра управления полетами.
Обновлено вчера в 02:12
Здоровье
Названы ранние симптомы рака поджелудочной железы
Специалисты отметили, что зачастую рак поджелудочной железы трудно выявить на ранних стадиях, так как при опухоли небольшого размера не проявляются симптомы заболевания.
Обновлено в 05:32
Общество
В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников
Росгвардия изучит проект закона об обязательном размещении на форме или амуниции сотрудников хорошо различимых идентификационных номеров при несении службы в общественных местах.
Обновлено в 08:29
Армия и оружие
Израиль нанес удары по иранским целям в Сирии
Израиль нанес удары по иранским силам «Аль-Кудс» (силам специального назначения Корпуса стражей исламской революции) и шиитских боевиков в Сирии, чтобы «предотвратить нападение» на страну, сообщил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Все части аварийно севшего А321 увезли с кукурузного поля
С кукурузного поля вывезли все части самолета Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье 15 августа.
Обновлено в 03:20
Политика
Однопартиец Трампа примет участие в президентской гонке
Бывший конгрессмен от республиканской партии в штате Иллинойс Джо Уолш заявил о своем намерение участвовать в пезидентской гонке, которая пройдет в США в 2020 году.
Обновлено в 09:34
Общество
Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов
По числу женщин, работающих пилотами, «Аэрофлот» занимает последнее место в мире.
Обновлено в 10:02