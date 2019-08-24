Футбол
«Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» в матче второго тура БундеслигиГазета.Ru 11:35
"Лейпциг" переиграл франкфуртский "Айнтрахт" в матче второго тура чемпионата Германии. Встреча, прошедшая в Лейпциге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тимо Вернер и Юссуф Поульсен.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Происшествия
В Чечне уточнили информацию о закиданном камнями поезде
Обновлено в 16:12
Общество
В России вновь выросла площадь лесных пожаров
Площадь лесных пожаров в России выросла на 7,7 тыс. га, до 50,1 тыс. га, сообщает «Авиалесоохрана».
Обновлено в 12:00
Шоу-бизнес
Елена Корикова тайно вышла замуж
Актриса подтвердила, что вновь сочеталась узами брака. 47-летняя российская актриса театра и кино Елена Корикова тайно вышла замуж.
Обновлено в 12:04
Политика
Меркель рассказала о будущем саммита в «нормандском формате»
Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала о перспективах проведения саммита в "нормандском формате".
Обновлено в 12:34
Музыка
Koktebel Jazz Party начинается в Крыму
Обновлено 23 августа в 03:47
Космос
Для стыковки «Союза МС-14» к МКС захотели перестыковать «Союз МС-13»
Центр управления полетами (ЦУП) для стыковки космического корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции (МКС) предлагает перестыковать «Союз МС-13», передает ТАСС заявление руководителя полетом российского сегмента МКС Владимира Соловьева.
Обновлено вчера в 08:58
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Художественный руководитель театра Ермоловой, народный артист России Олег Меньшиков попал в реанимацию одной из ведомственных клиник, сообщает 24 августа РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Дмитрий Дибров с женой попали в аварию на мотоцикле
Заверила, что они не пострадали. Ранее Полина Диброва рассказала, что по её вине в их доме произошёл пожар.
Обновлено в 13:00
Политика
Великобритания продолжит развитие отношений с Индией после Brexit
"Лидеры договорились и далее укреплять двустороннее партнерство после Brexit, в том числе путем более тесного сотрудничества для преодоления торговых барьеров и развития экономических связей", — отметили в заявлении.
Обновлено в 15:46
Авто
Китайский автопроизводитель вывел на рынок дешевый аналог Camry
Бренд Trumpchi, принадлежащий концерну GAC Motor, объявил о старте продаж нового поколения седана GA6.
Обновлено в 15:05
Футбол
Дубль Гризманна помог «Барселоне» разгромить «Бетис»
Обновлено в 16:52
Политика
Глава МИД Ирана прибыл на саммит G7 во Францию
Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прилетел во французский город Биарриц, где проходит саммит «Большой семёрки» (G7).
Обновлено в 10:08
Кино
В Сети появилось первое фото приквела мультфильма «101 далматинец»
Студия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец" - фильма "Стервелла".
Обновлено в 03:31
Футбол
«ПСЖ» благодаря дублю Чупо-Мотинга с крупным счетом победил «Тулузу»
«ПСЖ» на своем поле одержал крупную победу над «Тулузой» в третьем туре чемпионата Франции. Дубль у парижан оформил Эрик Чупо-Мотинг.
Обновлено в 16:55
Армия и оружие
Видео с пилотажем Су-57 появилось в Сети
Ролик, на котором показан пилотаж тренировочных полетов тройки самолетов пятого поколения Су-57, появился в Сети.
Обновлено в 09:58
Музыка
В Башкирии пройдет форум «Мусафир»
Стоит отметить, что этнический форум «Мусафир» был удостоен гранта главы республики, направленного на сохранение и развитие государственных языков Республики Башкортостан.
Обновлено в 04:16
Кино
Мультфильм «Angry Birds 2 в кино» вновь возглавил российский прокат в выходные
Анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" (The Angry Birds Movie 2) снова стал лидером российского проката, собрав 97,8 млн рублей за минувший уик-энд.
Обновлено в 17:28
Политика
Кремль выразил надежду на здравый смысл участников G7 в вопросе России
Москва рассчитывает на здравый смысл стран-участниц G7 в отношении России, заявил 25 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 15:22
Политика
В Абхазии начались выборы президента
В 8:00 в Абхазии начались выборы президента республики.
Обновлено в 02:09
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Опубликовано видео гибели актера и режиссера Игоря Хомского
Вслед за шокирующим видео с места гибели 42-летнего российского режиссера, актера и сценариста Игоря Хомского в Сети появилась еще более чудовищная запись инцидента.
Обновлено в 10:00
Музыка
Крутой заявил, что «Новая волна» не вернётся в Юрмалу
Продюсер Игорь Крутой заявил, что международный конкурс молодых исполнителей «Новая волна» больше не вернётся в латвийскую Юрмалу.
Обновлено вчера в 13:02
Общество
Росгвардия купит пистолеты-электрошокеры на 3,7 млн рублей
Росгвардия разместила тендер на покупку 430 пистолетов-электрошокеров «Шторм». Стоимость закупки оценивается в 3 млн 741 тыс. руб.
Обновлено в 05:17
Политика
Трамп и Абэ достигли соглашения по торговой сделке
Американский лидер Дональд Трамп объявил о достижении соглашения с японским премьер-министром Синдзо Абэ по условиям торговой сделки, которая может быть подписана в сентябре, сообщили в Белом доме.
Обновлено в 10:12
Политика
В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли
Подписанные президентом РФ Владимиром Путиным поручения направлены на исправление проблем в угледобывающей промышленности, глава государства остался "весьма недоволен" ситуацией в отрасли, заявил в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Того отозвало признание независимости Косова
27 июля Центральноафриканская Республика (ЦАР) стала 14-й страной, отозвавшей признание независимости самопровозглашённого Косова.
Обновлено в 17:12
Общество
Бюст Юрия Гагарина установят в американском Кливленде
Бюст первого космонавта Юрия Гагарина будет открыт на Аллее славы Русского культурного сада, действующего при парке Рокфеллера в Кливленде В США.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Спартак» переиграл «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарские «Крылья Советов» на своем поле уступили московскому «Спартаку» в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:15
Политика
Украина снизила поставки российского дизеля в два раза
Объемы поставок дизеля из России на Украину в августе снизились в два раза, сообщил представитель президента страны Владимира Зеленского в кабмине Андрей Герус в Facebook.
Обновлено в 10:04