Футбол

Лэмпард жестко ответил Моуринью на критику в адрес «Челси»Sport24.ru 05:39

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард ответил на критику экс-наставника лондонской команды Жозе Моуринью по итогам матча 1-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:4).
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Лэмпард жестко ответил Моуринью на критику в адрес «Челси»

Sport24.ru05:39

Лэмпард ответил на критику Моуринью после разрома от «Манчестер Юнайтед»

Sport.ru04:30

Лэмпард о критике от Моуринью: «Меня не должны волновать слова других людей. Говорить – это их работа»

Sports.ru05:11

Лэмпард – о критике Моуриньо: «Меня не должны волновать слова экспертов или кого-либо еще»

Бомбардир.ру05:42

Лэмпард ответил на критику Моуринью после разгрома от «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат04:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:24, Вашингтон
Общество

Новый владелец «Рустави 2» объявил о продаже телеканала

Новый владелец грузинской оппозиционной телекомпании «Рустави 2» Кибар Халваши заявил о ее продаже.
Обновлено в 06:18
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России

Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Политика

Зеленский назвал незаконную добычу янтаря «войной против государства»

Зеленский отметил, что из-за незаконной добычи янтаря тысячи гектаров леса Житомирской, Ровенской и Волынской областей Украины превращены в пустыню.
Обновлено в 05:53
Общество

Названо имя победительницы конкурса «Миссис Россия»

В номинации «Миссис Россия Globe» первая премия досталась Ксении Кривко из Кемерово, а Анна Митрофанова из Самары и Влада Брем из Иркутска стали первой и второй вице-мисс соответственно.
Обновлено вчера в 06:36
Гаджеты

Samsung и Xiaomi представили сенсор для 108-мегапиксельной камеры

Как предположил тогда инсайдер Ice Universe в своём Twitter, камеру на 108 Мп получит смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Она сможет создавать изображения с разрешением 12 032 x 9024 пикселей.
Обновлено в 05:14
Общество

Кузнецова попросит не лишать прав взявших ребенка на митинг родителей

Прокуратура Москвы 6 августа сообщила, что намерена добиваться лишения родительских прав Дмитрия и Ольги Проказовых, которые на несанкционированной акции протеста 27 июля в Москве передали своего малолетнего ребенка «третьему лицу», что «подвергло опасности здоровье и жизнь мальчика».
Обновлено в 06:04
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Обновлено в 03:08
Здоровье

Студентка умерла за несколько дней от неизвестной болезни в Москве

Студентка из Воронежа умерла от неизвестной болезни в Москве. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено вчера в 21:21
Кино

Якутские фанаты «Игры престолов» передали Джорджу Мартину подарок

Обновлено в 04:45
Политика

Советник Зеленского назвал условия общения с российскими СМИ

Советник президента Украины Владимира Зеленского, избранный народный депутат от партии «Слуга народа» Никита Потураев допустил возможность общения с российскими СМИ, которые не искажают информацию.
Обновлено в 04:23
Общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

В Росгвардии опровергли принадлежность к ней ударившего девушку бойца

Представитель правоохранительных органов, ударивший в живот девушку во время задержания на несогласованной акции в Москве, не является сотрудником Росгвардии.
Обновлено в 04:07
Происшествия

В Москве умерла DJ Жанна Рассказова

В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Общество

В аэропорту Гонконга отменили рейсы из-за акции протеста

Из-за протестов 5 августа в аэропорту Гонконга отменили более 200 рейсов.
Обновлено в 06:15
Общество

Кадастровая палата уточнила применение ЭЦП в сделках с недвижимостью

При отсутствии записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) о возможности регистрации перехода права собственности на недвижимость на основании заявления собственника в электронном виде, провести сделку дистанционно стало невозможно, передает «Коммерсант».
Обновлено в 04:04
Общество

Голодные медведи заблокировали туристическую тропу на Камчатке

Из-за недостатка нерки в Курильском озере медведям не хватает корма, и они скопились на побережье реки, вдоль которой и проходит закрытый временно маршрут.
Обновлено в 00:14
Футбол

Малком допустил выступление за сборную России

Полузащитник «Зенита» Малком поделился мыслями о возможной натурализации и выступлении в составе сборной России.
Обновлено в 05:07
Политика

В магазинах Киева снова появились дневники с картой Украины без Крыма

Ранее сообщалось, что в сети популярных украинских магазинов в продаже были обнаружены дневники, на которых изображена карта Украины без полуострова Крым.
Обновлено в 05:22
Экономика

Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума

Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Общество

Турист из Екатеринбурга пытался вылететь в Финляндию с чемоданом икры

В Екатеринбургском аэропорту "Кольцово" таможенники изъяли у пассажира 38 кг красной икры, которую он хотел вывезти в Финляндию, сообщила пресс-служба Уральского таможенного управления.
Обновлено в 06:07
Футбол

«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»

Обновлено вчера в 16:23
Политика

Россия и Индия обсуждают возможные газовые проекты в Арктике

Индийская и российская стороны обсуждают возможные газовые проекты в Арктике, сообщил в интервью РИА Новости министр торговли и промышленности этой страны Пиюш Гоял.
Обновлено в 03:14
Армия и оружие

В США зашёл спор о правильности ношения армейских беретов

Уставное ношение берета (сержант Рассел Белл): Споры по поводу ношения берета начались в связи с тем, что уставные правила диктовали необходимость надвигать берет на край глаза и для тех кто носит очки.
Обновлено в 06:09
Политика

В ЦИК прокомментировали предложение перенести выборы в Мосгордуму

Как передаёт РИА Новости, таким образом она прокомментировала письмо на имя председателя Центральной избирательной комиссии одного из незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму с предложением отменить или перенести выборы.
Обновлено в 06:03
Транспорт

На железнодорожном участке Крымского моста протестировали освещение

На пилотном участке железной дороги Крымского моста протестировали систему освещения.
Обновлено в 05:09
Происшествия

Тела четырех туристов нашли в палатке в Красноярском крае

Следственный комитет (СК) по Красноярскому краю проинформировал об обнаружении тел четырех человек на берегу реки Ангара.
Обновлено в 01:49
Хоккей

Кучеров признан лучшим крайним форвардом НХЛ по версии NHL Network

Журналисты NHL Network признали российского нападающего «Тампа-Бэй» Никиту Кучерова лучшим крайним форвардом НХЛ.
Обновлено в 04:10
Кино

В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп

Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В сезоне 1997/1998 он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное