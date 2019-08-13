Футбол
Лэмпард высказался о женщине-арбитре в матче за Суперкубок УЕФАLenta.ru 12:43
Матч между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет 14 августа в Стамбуле. Помогать Фраппар будут Мануэла Николози и Мишель О'Нил. Арбитр-женщина была назначена на матч крупного турнира УЕФА с участием мужских команд впервые в истории.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 14:42, Вашингтон
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