Матч между «Челси» и «Ливерпулем» пройдет 14 августа в Стамбуле. Помогать Фраппар будут Мануэла Николози и Мишель О'Нил. Арбитр-женщина была назначена на матч крупного турнира УЕФА с участием мужских команд впервые в истории.

Лэмпард высказался о женщине-арбитре в матче за Суперкубок УЕФА

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