Футбол
Лэмпард согласовал контракт с «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 17:28
Фрэнк Лэмпард станет новым тренером "Челси". Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, информация о согласовании Лэмпардом контракта сроком до 2022 года подтвердилась. На должности наставника "Челси" Лэмпард сменит перешедшего в "Ювентус" Маурицио Сарри.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Журналист Скира: «„Челси“ договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»
Бомбардир.рувчера в 17:15
У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок
Спорт день за днем17 июня в 15:00
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 02:04, Вашингтон
Общество
В Свердловской области жители на свои средства отремонтировали мост
Обновлено вчера в 15:49
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
В марте сообщалось, что в Москве на территории бизнес-центра в Академическом районе произошла массовая драка с использованием травматических пистолетов.
Обновлено в 00:58
Экономика
Кудрин предупредил о социальном взрыве в России из-за бедности
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал позором бедность в России, передает ТАСС.
Обновлено 17 июня в 13:31
Шоу-бизнес
Алибасов дал первое интервью после отравления
Музыкальный продюсер Бари Алибасов впервые после отравления дал интервью, фрагмент которого был показан в конце программы «Прямой эфир» на канале «Россия 1». Он рассказал о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 20:31
Здоровье
Роскачество дало советы по выбору напитков в жару
Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Общество
Во Владивостоке отловщики косаток получили штраф в 37,6 млн рублей
В среду Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал за нарушения правил рыболовства на 37,6 миллиона рублей одну из компаний, занимавшихся отловом косаток, которые настоящее время содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, сообщает РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 00:58
Политика
Обратившаяся к Путину украинка рассказала о своей новой жизни в России
Обновлено вчера в 22:32
Политика
Лавров напомнил послу Швейцарии пословицу на случай санкций
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил послу Швейцарии в Москве Иву Росье русскую пословицу, которая поможет работать с Россией в условиях санкций.
Обновлено в 01:37
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Наука
Космонавты отказываются сдавать спермограмму в космосе
Российские ученые не могут провести исследования по изучению влияния факторов космического полета на сперматогенез из-за нежелания российских космонавтов сдавать биоматериал, рассказала в интервью РИА Новости заведующая лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем РАН Ирина Огнева.
Обновлено в 00:05
Футбол
Мурило обратился к болельщикам «Локомотива» на русском языке
Обновлено вчера в 22:49
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество
В Норвегии может быть создана первая в мире «зона без времени»
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Киркоров рассказал о «жесткой посадке» самолета, на котором он летел
Известный российский исполнитель Филипп Киркоров заявил, что самолет, на котором он летел вместе со своими детьми, совершил «жесткую посадку».
Обновлено вчера в 15:08
Наука
Сколько правды в сериале «Чернобыль»?
Об этом мы будем говорить в ближайшее время в программе «Точка зрения» с участником ликвидации последствий Чернобыля - Михаилом Борисовичем Барвинским.
Обновлено 16 июня в 12:04
Авто
Самые «молодые» автомобили с пробегом продают в Чечне
Самые «молодые» автомобили перепродаются в Чечне, Москве и Татарстане – там их средний возраст не превышает и 9 лет.
Обновлено вчера в 03:50
Авто
Минпромторг предложил запретить транспортные средства с грязным выхлопом
Замглавы Минпромторга Александр Морозов пожаловался, что в центре Москвы регулярно встречаются автобусы и грузовики с грязным выхлопом.
Обновлено вчера в 04:11
Армия и оружие
WP: Помпео направил Ирану личное предупреждение
Государственный секретарь США Майк Помпео направил иранскому руководству личное предупреждение о том, что Вашингтон ответит военными действиями, если в результате атаки Ирана или их союзников погибнет американский военный.
Обновлено в 00:43
Политика
Ляшко прокомментировал бездействие Зеленского в ситуации с Меркель
Обновлено вчера в 15:47
Транспорт
Менее 5% старых турникетов осталось заменить в московском метро
Московский метрополитен выполнил программу по замене устаревших турникетов более чем на 95%.
Обновлено в 00:02
Происшествия
В Лондоне убили россиянина Глеба Стального
Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Гаджеты
Microsoft добавит на клавиатуру новую кнопку
Указывается, что новая клавиша будет отвечать за запуск приложений, входящих в пакет Microsoft Office, и будет находиться рядом с правой кнопкой Win.
Обновлено вчера в 13:31
Теннис
Шарапова вышла во второй круг турнира в Мальорке
Российская теннисистка Мария Шарапова, которая получила специальное приглашение от организаторов турнира в Мальорке (Испания), пробилась в следующий круг соревнований.
Обновлено вчера в 13:10
Энергетика
Киев подготовил «Газпрому» альтернативный вариант контракта на транзит
О запасном варианте, предусматривающем заключение контракта с «Газпромом» не на транзит, а на своп газа, рассказал во вторник глава «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 10:42
Общество
Мнимых бедных планируют лишить государственных пособий
В России ряд чиновников из регионов предлагают оставить без госпособий так называемых «мнимых» бедных.
Обновлено 17 июня в 03:39
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о вооружении истребителей Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 будут вооружены средствами поражения, превосходящими по своим характеристикам иностранные аналоги.
Обновлено в 01:17
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено вчера в 22:59
Энергетика
Росстат сообщил о резком скачке цен на бензин
Розничные цены производителей на бензин в мае подскочили на 17,5%, отчитался Росстат.
Обновлено вчера в 13:00
Здоровье
Краснодарские врачи спасли беременную с патологией
Сотрудники перинатального центра Краевой клинической больницы №2 сообщили об успешном излечении пациентки с опасной патологией.
Обновлено в 01:09
Политика
В МВД пообещали жестко наказывать за провокации с наркотиками
Дело Голунова дало импульс к обсуждению Первый замглавы МВД России Александр Горовой пообещал, что ведомство будет жестко наказывать полицейских за провокации с наркотиками, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:51