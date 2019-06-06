Футбол
Лэмпард согласовал контракт с «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 17:28
Фрэнк Лэмпард станет новым тренером "Челси". Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, информация о согласовании Лэмпардом контракта сроком до 2022 года подтвердилась. На должности наставника "Челси" Лэмпард сменит перешедшего в "Ювентус" Маурицио Сарри.
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Журналист Скира: «„Челси“ договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»
Бомбардир.рувчера в 17:15
У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок
Спорт день за днем17 июня в 15:00
Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 00:38, Вашингтон
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