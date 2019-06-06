Футбол

Лэмпард согласовал контракт с «Челси»Евро-футбол.ру вчера в 17:28

Фрэнк Лэмпард станет новым тренером "Челси". Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, информация о согласовании Лэмпардом контракта сроком до 2022 года подтвердилась. На должности наставника "Челси" Лэмпард сменит перешедшего в "Ювентус" Маурицио Сарри.
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Источник: Лэмпард согласовал с «Челси» трехлетний контракт

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Итальянский журналист: Лэмпард и «Челси» договорились

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Журналист Скира: «„Челси“ договорился с Лэмпардом, контракт будет рассчитан на три года»

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СМИ: «Челси» договорился с Лэмпардом по условиям контракта

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Gazzetta dello Sport: Лэмпард стал главным тренером «Челси»

Sport.ruвчера в 17:30

Лэмпард согласовал контракт с «Челси»

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У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок

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