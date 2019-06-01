Футбол
Лэмпард согласовал контракт с «Челси»Евро-футбол.ру 17:28
Фрэнк Лэмпард станет новым тренером "Челси". Как сообщает в Twitter журналист Николо Скира, информация о согласовании Лэмпардом контракта сроком до 2022 года подтвердилась. На должности наставника "Челси" Лэмпард сменит перешедшего в "Ювентус" Маурицио Сарри.
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У Лэмпарда в «Челси» будет контракт на три года и двухлетний испытательный срок
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