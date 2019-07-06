Футбол

Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»Матч ТВ вчера в 15:52

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард провел первое занятие с футболистами команды. Напомним, 41-летний специалист заключил с лондонским клубом трехлетний контракт. На этом посту он заменил итальянца Маурицио Сарри.
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Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»

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Фрэнк Лэмпард
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