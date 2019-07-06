Футбол
Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»Матч ТВ вчера в 15:52
Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард провел первое занятие с футболистами команды. Напомним, 41-летний специалист заключил с лондонским клубом трехлетний контракт. На этом посту он заменил итальянца Маурицио Сарри.
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Авто
Кроссовер Kia Sportage доступен в РФ в новой комплектации
Обновлено вчера в 09:55
Происшествия
В воинской части в Азербайджане произошёл взрыв
Взрыв произошёл в воинской части в Азербайджане, двое военнослужащих погибли, один получил тяжёлое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны республики.
Обновлено в 04:10
Общество
Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию
Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Обновлено вчера в 16:59
Происшествия
В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников
Погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников похоронили на Серафимовском кладбище в Петербурге под тройной залп почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:13
Футбол
Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»
Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу – на тех же условиях, на которых хавбек перешел в "Рубин".
Обновлено вчера в 11:58
Политика
Журналист из США восхитился Крымом
Журналист из Соединенных Штатов Джефф Опдайк написал в газете Los Angeles Times статью, в которой он призвал ездить в Крым.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Музыка
Амстердам не примет «Евровидение-2020»
По словам главы Амстердама, проведение международного песенного конкурса, запланированного на следующий год, оказалось под угрозой срыва.
Обновлено вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Бари Алибасов назвал больными сына и пиар-директора
Обновлено вчера в 16:13
Политика
Российский посол подтвердил сокращение срока заключения Бутиной
Россиянка должна выйти на свободу из американской колонии 25 октября Посол РФ в США Анатолий Антонов подтвердил данные о том, что осужденной в Соединенных Штатах россиянке Марии Бутиной сократили тюремный срок на десять дней.
Обновлено в 06:17
Общество
Росстат назвал регионы с самым большим количеством разводов
Наибольшее число разводов за январь - апрель 2019 года зарегистрировано в Сахалинской области, Карелии, и Ненецком автономном округе (НАО), свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Кино
Русалочку сыграет темнокожая актриса
Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено 03 июля в 22:42
Экономика
S&P отозвало рейтинги Запсибкомбанка по просьбе эмитента
Рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги тюменского Западно-Сибирского коммерческого банка (Запсибкомбанк) по запросу эмитента.
Обновлено вчера в 14:36
Музыка
Блогер из Хакасии снялся в новом клипе Артура Пирожкова
Примечательно, что в клипе вместе с еще одним шоуменом Михаилом Галустяном снялся блогер из Хакасии Олег Монгол.
Обновлено в 04:58
Общество
В России захотели создать аналог «Википедии»
Ранее сообщалось, что Википедия признала Крым частью России.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве
Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
Авто
Автомобили Datsun подорожали в России
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Футбол
Де Росси решил завершить карьеру
Обновлено в 04:12
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено вчера в 09:26
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с грузовиком на севере Москвы
Обновлено в 03:30
Происшествия
В Ингушетии госпитализирована семилетняя девочка со следами истязаний
По данным республиканского МВД, девочка в последние полгода жила в семье близкой родственницы.
Обновлено 04 июля в 20:14
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49