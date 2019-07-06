Футбол

Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»Матч ТВ вчера в 15:52

Новый главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард провел первое занятие с футболистами команды. Напомним, 41-летний специалист заключил с лондонским клубом трехлетний контракт. На этом посту он заменил итальянца Маурицио Сарри.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лэмпард провел первую тренировку во главе «Челси»

Sports.ruвчера в 16:15

Лэмпард провел первую тренировку с игроками «Челси»

Бомбардир.рувчера в 23:43

Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»

Газета.Ruвчера в 23:12

Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»

Советский спорт02:22

Лэмпард провел первую тренировку в «Челси»

Матч ТВвчера в 15:52

Лэмпард провёл первую тренировку в ранге главного тренера «Челси»

Евро-футбол.рувчера в 15:37

Лэмпард провел первую тренировку в качестве главного тренера «Челси»

Спорт-Экспрессвчера в 15:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Футбол

«Порту» подписал игрока сборной Японии

24-летнего футболиста подписал «Порту», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с японцем рассчитан до 2024 года.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Москве задержан таксист-отравитель

Полицейские в Москве задержали водителя такси, подозреваемого в краже средств у пассажира после его отравления.
Обновлено вчера в 16:36
Происшествия

Задержана кассирша банка, похитившая более 20 млн рублей

Обновлено вчера в 03:39
Здоровье

Мальчику-бабочке нужна дорогая операция

В прошлом году в петербургской больнице Максиму сделали операцию на правой кисти – разделили и разогнули пальчики.
Обновлено в 01:46
Космос

В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности

В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

Разработчик катамарана прокомментировал аварию под Джубгой

Обновлено вчера в 19:44
Политика

Пушков оценил угрозу техногенной катастрофы на Украине

Обновлено вчера в 21:26
Здоровье

Доктор: не вакцинируя ребенка, родители нарушают его права

Читайте начало интервью: Академик РАН: противников вакцинации необходимо жестко наказывать Вакцинация в течение всей жизни — новый полезный тренд — Лейла Сеймуровна, родители ведь бывают разными, некоторые не разрешают своим детям делать прививки, переливать кровь, оказывать другую медицинскую помощь.
Обновлено вчера в 10:05
Баскетбол

Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»

Обновлено в 02:10
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Происшествия

Такси рухнуло в Яузу после ДТП в Москве

Водитель такси наехал на препятствие, после чего не справился с управлением, машина рухнула в реку Яузу в Москве.
Обновлено в 02:42
Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Обновлено вчера в 22:46
Общество

Ученые опубликовали видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 02:19
Происшествия

В Италии группа тигров загрызла известного дрессировщика

В Италии несколько тигров загрызли знаменитого дрессировщика Этторе Вебера.
Обновлено вчера в 08:13
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Армия и оружие

Украинские каратели убили в Донбассе командира разведгруппы ополченцев Евгения Новикова

Украинские каратели сообщили об убийстве в Донбассе командира разведки 5 ОМСБр "Оплот" 1 Армейского корпуса ДНР Евгения Новикова с позывным "Скиф".
Обновлено в 02:53
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Политика

Небольшой конфуз произошел на встрече Путина и папы римского Франциска

Неловкий инцидент произошел в ходе встречи президента России Владимира Путина с папой римским Франциском, которая состоялась в Ватикане в четверг, 4 июля.
Обновлено вчера в 03:39
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Финансы

Хорватия намерена вступить в еврозону

Хорватия может перейти на евро, официальную валюту стран еврозоны, к 2023 году.
Обновлено вчера в 18:11
Баскетбол

Матчи летней лиги НБА прервали из-за землетрясения

Проходивший в Лас-Вегасе матч летней лиги НБА между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Нью-Йорк Никс» не был доигран из-за землетрясения, зафиксированного в штате Южная Каролина, сообщает официальный сайт лиги.
Обновлено в 01:32
Общество

В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп

В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.
Обновлено в 02:14
Шоу-бизнес

Балерина Волочкова включилась в популярный челлендж

Известная российская балерина Анастасия Волочкова стала участницей распространившегося в Сети челленджа – сбей пробку с бутылки.
Обновлено в 00:59
Политика

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Шоу-бизнес

Сын Юлии Меньшовой получил диплом школы-студии МХАТ

Сын артистов несколько лет назад решил продолжить дело родителей и поступил на актерский факультет в школу-студию МХАТ.
Обновлено вчера в 13:11
Общество

Роскомнадзор составил протокол на Google

Управление Роскомнадзора по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении американской компании Google.
Обновлено вчера в 11:00
Происшествия

Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности

Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Большую часть клубной карьеры провел в «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступающий в английской Премьер-лиге. Провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное