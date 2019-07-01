Футбол

Лэмпард пропустит тренировки «Дерби» ради переговоров с «Челси»Газета.Ru 05:32

Главный тренер английского "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард сможет пропустить тренировки команды ради переговоров с лондонским "Челси". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что наставник не будет присутствовать на тренировках 1 и 2 июля.
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Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
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