Футбол

Лэмпард пропустит тренировки «Дерби» ради переговоров с «Челси»Газета.Ru 05:32

Главный тренер английского "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард сможет пропустить тренировки команды ради переговоров с лондонским "Челси". Информация об этом появилась на официальном сайте клуба. Сообщается, что наставник не будет присутствовать на тренировках 1 и 2 июля.
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Дерби Каунти
Спортивный клуб
Английский футбольный клуб из города Дерби, графство Дербишир
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