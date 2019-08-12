Футбол

Лэмпард ответил на критику Моуринью после поражения от «МЮ»Нева Спорт 07:49

Манчестер Юнайтед — Челси
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Олд Траффорд»
Маркус Рэшфорд
18′
36′
Курт Зума
Джесси Лингард
48′
53′
Жоржиньо
57′
Тэмми Абрахам
58′
Росс Баркли
Кристиан Пулишич
Антони Марсьяль
65′
66′
Тэмми Абрахам
Оливье Жиру
Маркус Рэшфорд
67′
Виктор Линделеф
69′
73′
Жоржиньо
Н'Голо Канте
Андреас Перейра
Дэниел Джеймс
74′
Антони Марсьяль
80′
Дэниел Джеймс
81′
Маркус Рэшфорд
Мэйсон Гринвуд
86′
Джесси Лингард
Хуан Мата
86′
90′
Н'Голо Канте
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику Жозе Моуринью после поражения своей команды от "МЮ" в первом туре АПЛ со счетом 0:4. Слова специалиста приводит портал Goal.com.
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