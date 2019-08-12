Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард ответил на критику Жозе Моуринью после поражения своей команды от "МЮ" в первом туре АПЛ со счетом 0:4. Слова специалиста приводит портал Goal.com.

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Лэмпард ответил на критику Моуринью после поражения от «МЮ»

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