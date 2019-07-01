Футбол
Лэмпард освобожден от тренировок «Дерби Каунти»Bookmaker-ratings.ru 05:57
Как сообщает официальный сайт «Дерби Каунти», такое решение принято с целью скорее завершить переговоры Лэмпарда с «Челси». Ожидается, что в ближайшее время он возглавит лондонскую команду. Лэмпард возглавляет «Дерби Каунти» с мая 2018 года.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
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