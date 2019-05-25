Лэмпард о возвращении в «Челси»: Не хочу думать и говорить об этомНева Спорт 01:55

Экс-футболист отметил, что это весьма логично, так как «Дерби Каунти» провёл хороший сезон, а сам Лэмпард был связан с «Челси» на протяжении тринадцати лет игровой карьеры. «Понимаю, почему появляются слухи, но я не хочу думать и говорить об этом», — приводит слова тренера Sky Sports.

Лэмпард о возвращении в «Челси»: Не хочу думать и говорить об этом

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