Футбол

Лэмпард о возвращении в «Челси»: Не хочу думать и говорить об этомНева Спорт 01:55

Экс-футболист отметил, что это весьма логично, так как «Дерби Каунти» провёл хороший сезон, а сам Лэмпард был связан с «Челси» на протяжении тринадцати лет игровой карьеры. «Понимаю, почему появляются слухи, но я не хочу думать и говорить об этом», — приводит слова тренера Sky Sports.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставника

Газета.Ruвчера в 22:31

Лэмпард: слухи о «Челси»? Не могу предвидеть, что будет по окончании сезона

Чемпионатвчера в 18:06

Букмекеры: Фрэнк Лэмпард – новый фаворит на пост главного тренера «Челси»

ODDS.ru23 мая в 11:17

Руководство «Челси» хочет, чтобы Лэмпард еще год отработал в «Дерби Каунти»

Советский спортвчера в 13:49

СМИ: Лэмпард возглавит «Челси» в случае ухода Сарри

Спорт-Экспрессвчера в 13:19

Лэмпард прокомментировал слухи о своем возможном назначении тренером «Челси»

Матч ТВвчера в 12:54

Лэмпард – об интересе «Челси»: «Это довольно очевидная связь, но я не хочу думать или говорить об этом»

Бомбардир.рувчера в 19:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 05:32, Ашберн
Происшествия

Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю

Обновлено в 05:06
Происшествия

Водитель в Нижнем Новгороде въехал в остановку, погиб один человек

Легковой автомобиль иностранного производства, управляемый водителем 1995 года рождения, выехал на остановку общественного транспорта, где в этот момент находились люди.
Обновлено в 04:28
Политика

Мэй уходит в отставку, но не заканчивает игру

Тереза Мэй уходит в отставку с поста лидера правящей в Великобритании Консервативной партии 7 июня, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
Обновлено вчера в 08:11
Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

МИД исключил возможность обмена Уилана на Бутину

Заместитель главы МИД Сергей Рябков в разговоре с РИА Новости исключил возможность обмена обвиняемого в шпионаже американца Пола Уилана на россиянку Марию Бутину.
Обновлено в 02:05
Космос

Ученые: Песчаные дюны на Марсе перемещаются медленнее, чем на Земле

Ученые смогли изучить движение песчаных дюн на Марсе и пришли к выводу, что этот процесс происходит медленнее, чем на Земле из-за недостаточно энергичного ветра.
Обновлено вчера в 11:28
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 17:38
Политика

В ЕС начинаются выборы в Европарламент

В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено 22 мая в 20:59
Шоу-бизнес

Настя Каменских показала, как начинался день её свадьбы с Потапом

В свежей публикации звезда решила показать, как начинался для неё вчерашний день, который сама невеста назвала идеальным.
Обновлено в 05:23
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Общество

Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Происшествия

Отсидевшего за убийство жены и тещи уфимца судят за расчленение дочери

Житель Уфы, ранее отсидевший 23 года за убийство жены и тещи, подозревается в убийстве дочери и расчленении ее тела.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Авто

Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения

Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Политика

Коста-Рика отменила визы для туристов из России

Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Гаджеты

Представлен российский телефон Inoi 248M с огромным динамиком

Российская компания Inoi представила кнопочный «громкий» телефон 248M.
Обновлено вчера в 21:23
Кино

Загитова назвала лучшее место на Земле

Обновлено в 05:24
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено вчера в 19:13
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе

Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Самолет упал в океан у берегов Флориды

Обновлено в 02:41
Политика

Названа стоимость создания ракеты «Рокот-2» без украинских комплектующих

Создание ракеты-носителя легкого класса "Рокот-2" с российскими комплектующими потребует 3,4 миллиарда рублей, до 2028 года можно будет осуществить более 40 пусков ракеты, говорится в материалах Центра Хруничева, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Максим Галкин трогательно поздравил Кристину Орбакайте с днем рождения

Максим Галкин трогательно поздравил дочь Аллы Пугачевой Кристину Орбакайте с 48-м днем рождения.
Обновлено в 04:58
Общество

Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома

Вступили в силу правила уведомления владельцев недвижимости о том, что их дом, дача или многоквартирный дом подлежит сносу или их надо привести в соответствие с утвержденными правилами.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Севастополе сгорел дельфинарий

По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Футбол

Акинфеев сравнил ЦСКА с машиной

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев сравнил столичную команду в нынешнем сезоне с машиной, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:39
Экономика

Греф переизбран главой Сбербанка

Акционеры Сбербанка переизбрали нынешнего главу кредитного учреждения Германа Грефа на четвёртый срок, передаёт РИА Новости.
Обновлено вчера в 09:57
Политика

Петиция за отставку главы АП Украины набрала нужные голоса

Петиция об отставке главы администрации президента Украины Андрея Богдана набрала необходимое число голосов.
Обновлено в 04:53
Политика

Пушков оценил отказ Нуланд в российской визе

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал отказ экс-помощнику госсекретаря США Виктории Нуланд в российской визе.
Обновлено вчера в 00:16
Футбол

«Рубин» рассматривает пять кандидатов на замену Бердыева

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев может покинуть команду. На случай его ухода казанцы рассматривают несколько кандидатур на замену.
Обновлено в 04:25
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено 23 мая в 10:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
Английский футболист, тренер и детский поэт. Позиция на поле - атакующий полузащитник. Легенда английского клуба «Челси». Офицер Ордена Британской Империи. Лэмпард считается одним из сильнейших полузащитников и одним из лучших английских игроков своего времени. Известен за свою «скорость работы, дальность передач и способность забивать голы». Лэмпард начал свою карьеру в «Вест Хэм Юнайтед», также как и его отец. В 1997/98 сезоне он обеспечил себе место в основе, а в следующем году помог команде закончить сезон на пятом месте в Премьер-лиге, наивысшее место когда-либо занимаемое клубом. В 2001 году он перешёл в «Челси» за 11 млн фунтов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное