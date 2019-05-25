Лэмпард: не хочу думать о «Челси»RT на русском 04:37

Понимаю, почему появляются слухи, но не хочу думать и говорить об этом. Мой контракт с «Дерби» рассчитан ещё на два года.

Лэмпард: не хочу думать о «Челси»

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