Футбол
Лэмпард: не хочу думать о «Челси»RT на русском 04:37
Понимаю, почему появляются слухи, но не хочу думать и говорить об этом. Мой контракт с «Дерби» рассчитан ещё на два года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Руководство «Челси» хочет, чтобы Лэмпард еще год отработал в «Дерби Каунти»
Советский спортвчера в 13:49
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе
Обновлено 11:17 В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что "Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента".
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Новая военная стратегия НАТО утверждена Военным комитетом 22 мая
Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интервью газете Welt am Sonntag, опубликованном в субботу, заявил, что эксперты НАТО приняли новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди которых якобы фигурирует "российская ядерная угроза".
Обновлено в 05:48
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Политика
Отказ Нуланд в российской визе назвали закономерным
Бывшая помощница госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктория Нуланд не смогла получить российскую визу для очередного визита в Москву, сообщили в МИД РФ.
Обновлено вчера в 01:08
Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Кино
Умер Пьер Ате
Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Обновлено в 06:08
Авто
Стартовал выпуск Chevrolet Captiva нового поколения
Компания General Motors совместно с концерном SAIC запустила производство кроссовера Chevrolet Captiva нового поколения.
Обновлено вчера в 23:26
Игры
Новый трейлер Warhammer: Chaosbane представляет сюжетную завязку игры
Обновлено вчера в 13:23
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
Следствие: чемодан в Лионе взорвали дистанционно
Взрывное устройство в чемодане во французском Лионе было оснащено системой дистанционного управления.
Обновлено в 06:19
Политика
Против Порошенко завели очередное уголовное дело
Ранее пресс-служба Государственного бюро расследований Украины сообщила о возбуждении уголовного дела против Петра Порошенко по факту госизмены.
Обновлено вчера в 09:30
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.
Обновлено в 03:35
Наука
Наличие цели в жизни связали со сниженным риском ранней смерти
Анкетирование и последующее наблюдение за жизнью добровольцев выявили связь между наличием цели в жизни и сниженным риском ранней смерти.
Обновлено в 05:58
Политика
Беглов намерен участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов планирует принять участие в выборах главы города.
Обновлено в 06:49
Наука
Оригами-структура превратила сжатие в распространяющееся растяжение
Эксперименты показали, что после удара по крайнему сегменту сначала в первых нескольких сегментах происходит интенсивная сжимающая деформация, однако затем на этом же крае формируется одиночная волна интенсивного растяжения, которая «обгоняет» сжатие и распространяется до другого края с небольшим затуханием, тогда как сжатие затухает практически полностью в первых нескольких сегментах.
Обновлено в 04:02
Футбол
У «Рубина» есть пять кандидатов на должность Бердыева
Футбольный казанский клуб «Рубин» может рассмотреть пять кандидатов на должность главного тренера команды, если нынешний главный наставник казанцев Курбан Бердыев покинет клуб, сообщает 25 мая «Бизнес-онлайн».
Обновлено в 05:55
Армия и оружие
Вертолет американских ВВС совершил жесткую посадку на юге Афганистана
Американский военный вертолет, на борту которого находились пассажиры, совершил жесткую посадку в афганской провинции Гильменд, расположенной на юге страны.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
По словам источника РИА Новости в спасательной службе, помимо крыши, сгорела часть инфраструктуры дельфинария.
Обновлено в 04:07
Авто
Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana
Обновлено 23 мая в 10:12
Футбол
Александр Медведев: РПЛ нужен лимит на легионеров, при котором не будет «пассажиров»
Схема "8+17", которая рассматривается в качестве альтернативы, предусматривает не более восьми иностранных игроков в заявке клуба.
Обновлено в 06:00
Кино
В сети появился трейлер нового «терминатора» с седой Сарой Коннор
Компания 20th Century Fox опубликовала первый трейлер нового фильма «Терминатор: Темные судьбы». В картине появятся знакомые всем персонажи.
Обновлено 23 мая в 11:58
Общество
Соловьев согласился встретиться с обещавшим дать ему «леща» уральцем
Телеведущий Владимир Соловьев согласился встретиться с екатеринбургским активистом Антоном Дербеневым.
Обновлено в 05:40
Космос
Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска
Обновлено в 04:11
Общество
Хакеры из Испании атаковали telegram-каналы уральских журналистов
Уральские журналисты едва не лишились доступа к своим telegram-каналам, которые были атакованы с ip-адресов из Испании.
Обновлено в 04:46
Политика
Владимир Путин вручил госнаграды Инфантино и Цискаридзе
Ректору Академии имени Вагановой Николаю Цискаридзе президент вручил орден Дружбы, такой же награды удостоен президент ФИФА Джованни Инфантино.
Обновлено 23 мая в 07:13
Хоккей
Сегодня Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 02:12
Политика
Собчак заявила об отставке Суркова
Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила об отставке помощника главы государства Владислава Суркова.
Обновлено в 00:15