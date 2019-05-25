Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставникаГазета.Ru вчера в 22:31

Наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард высказался относительно информации, что он может сменить Маурицио Сарри на посту тренера "Челси", передает "Советский спорт". По его словам, такие слухи ходят весь сезон из-за его долгой связи с "синими" и неплохого начала тренерской карьеры.

Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставника

Здоровье На Сахалине у медведей обнаружили опасную для человека болезнь При исследовании патологического материала от двух туш медведей специалисты Россельхознадзора выявили трихинеллез Исследование двух туш медведей, добытых в Томаринском районе Сахалина, выявило в организмах животных живые личинки трихинелл, вызывающих трихинеллез, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Политика Украина признала зависимость от торговли с Россией Украина на сегодняшний день не может прекратить экономические отношения с Россией, заявил представитель украинского лидера в правительстве Андрей Герус.

Политика Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".

Армия и оружие В Алеппо возобновили производство спортивной обуви Послевоенный сирийский Алеппо возвращается к мирной жизни - местные жители восстановили производство спортивной обуви, некогда приостановленное из-за боевых действий, сообщил журналистам руководитель производства Махмуд Даббах.

Кино Российский фильм «Дылда» получил приз на Каннском кинофестивале Приз за лучшую режиссуру секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов, награду ему принес фильм "Дылда", передает корреспондент РИА Новости.

Общество Госдума ужесточила правила прохождения техосмотра Накануне Госдума в третьем и окончательном чтении приняла законопроект о фотофиксации техосмотра автомобилей.

Шоу-бизнес Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.

Футбол Бенитес отказал «Роме» и «Марселю» По информации Chronicle, испанский специалист дал понять представителям "Ромы" и "Марселя", что не собирается вести с ними переговоры.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение по инциденту в Керченском проливе В ходе рассмотрения обращения Украины российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».

Происшествия Замглавы УФНС по Ростовской области задержана Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.

Политика Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР» Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».

Происшествия Названы города и районы Башкирии с наиболее высокой смертностью В Башкирии за первые два месяца 2019 года умерли 8 656 человек, что на 293 человека выше показателя 2018 года.

Политика Зеленский отменил несколько указов Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский своими указами отменил несколько указов предыдущего главы государства Петра Порошенко.

Политика В Нидерландах стартовали выборы в Европарламент Первый избирательный участок открылся в аэропорту Амстердама. Нидерланды стали первой страной, которая начала выборы.

Здоровье В Британии женщина перенесла 30 ампутаций за шесть лет В Великобритании 32-летняя женщина из города Бристоля принесла 30 ампутаций за шесть лет.

Армия и оружие Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.

Политика Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.

Футбол Тренер «Витесса» Слуцкий: никогда не видел такой уставшей команды Главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий поблагодарил команду за ничейный результат в первом матче финала плей-офф с "Утрехтом" за право сыграть в Лиге Европы в сезоне-2019/20.