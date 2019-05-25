Футбол
Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставникаГазета.Ru 22:31
Наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард высказался относительно информации, что он может сменить Маурицио Сарри на посту тренера "Челси", передает "Советский спорт". По его словам, такие слухи ходят весь сезон из-за его долгой связи с "синими" и неплохого начала тренерской карьеры.
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