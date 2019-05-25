Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставникаГазета.Ru 22:31

Наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард высказался относительно информации, что он может сменить Маурицио Сарри на посту тренера "Челси", передает "Советский спорт". По его словам, такие слухи ходят весь сезон из-за его долгой связи с "синими" и неплохого начала тренерской карьеры.

Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставника

Общество Бывшая заключенная выиграла суд у правозащитников Хорошевский суд Москвы частично удовлетворил иск бывшей заключенной Инги Кривицкой к правозащитникам Ольге Романовой и Льву Пономареву.

Происшествия В Москве ликвидировали пожар на кровле жилого дома Ранее ведомство сообщило, что 24 мая в 23.32 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления столичного МЧС поступило сообщение о пожаре на кровле 5-этажного жилого дома по адресу: 2-ой Верхний Михайловский проезд, дом 7. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров.

Музыка Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети» Эрнст, в свою очередь, выразил сожаление тем, что Микелла не приняла участие в спецвыпуске, отметив, что она такой же член семьи "Голоса", как и все.

Политика Лидер оппозиции Нидерландов допустил вину Украины в катастрофе MH17 Во время теледебатов между премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и лидером оппозиционной партии «Форум за демократию» Тьерри Боде, оппоненты затронули тему крушения самолета MH17, сбитого над Донбассом в 2014 году.

Футбол Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей» Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".

Происшествия Mercedes и поливальная машина столкнулись на мосту Бетанкура В Петроградском районе Петербурга автомобиль Mercedes столкнулся с поливальной машиной. Авария произошла около 00:10 на мосту Бетанкура.

Авто Первые 100 кроссоверов Renault Arkana раскупили за три часа За три часа с момента старта продаж в России купили 100 кроссоверов Renault Arkana.

Кино Российский режиссер получил приз Каннского кинофестиваля Приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля получил режиссер Кантемир Балагов за фильм «Дылда», об этом сообщает Znak.com со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

Политика Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».

Общество В конце мая в Москву придет жара В 1995 году май был жарким, в последнюю неделю месяца температура воздуха повышалась до 31,6 градуса.

Шоу-бизнес Светлана Лобода впервые показала повзрослевшую дочку Тильду У поклонников появилась возможность разглядеть профиль Тильды. «Нашей любви один год», - лаконично подписала снимок Светлана Лобода.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Здоровье В Китае родилась девочка с 14 пальцами на руках Китайские врачи провели операцию трехлетней девочке, которая родилась с 14 пальцами на руках, сообщает Daily Mail.

Общество Россияне массово променяли вино на пиво Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.

Происшествия Вертолет Ми-17 разбился в Мексике Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.

Шоу-бизнес В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.

Футбол Футболисты «Динамо» провели первую тренировку на новом стадионе Футболисты московского "Динамо" 24 мая впервые опробовали поле "ВТБ-Арены" в Петровском парке, сообщает ТАСС.