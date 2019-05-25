Футбол

Лэмпард не исключает перехода в «Челси» в качестве наставникаГазета.Ru 22:31

Наставник "Дерби Каунти" Фрэнк Лэмпард высказался относительно информации, что он может сменить Маурицио Сарри на посту тренера "Челси", передает "Советский спорт". По его словам, такие слухи ходят весь сезон из-за его долгой связи с "синими" и неплохого начала тренерской карьеры.
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Челси
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из западного Лондона. Основан в 1905 году, выступает в английской Премьер-лиге и провёл большую часть своей истории в высшем дивизионе английского футбола. Один из клубов-основателей английской Премьер-лиги в 1992 году. «Челси» шесть раз становился чемпионом Англии, восемь раз выигрывал Кубок Англии и пять раз Кубок Футбольной лиги...
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