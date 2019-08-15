Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий прошедшей встрече в рамках борьбы за Суперкубок УЕФА, передает Daily Mail. Матч турнира завершился победой английского "Ливерпуля".

Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в Суперкубке УЕФА

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