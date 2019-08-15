Футбол

Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в Суперкубке УЕФАГазета.Ru 04:18

Ливерпуль — Челси
2 – 2
5 : 4 по пенальти
Суперкубок УЕФА, Финал, вчера
Стадион «Инёню»
36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
46′
Садио Мане
48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
64′
74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
79′
Сесар Аспиликуэта
85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
91′
Садио Мане
95′
101′
Жоржиньо
101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
103′
Трент Арнолд
107′
П
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий прошедшей встрече в рамках борьбы за Суперкубок УЕФА, передает Daily Mail. Матч турнира завершился победой английского "Ливерпуля".
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Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в Суперкубке УЕФА

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