Футбол
Лэмпард назвал себя неудачником после поражения в Суперкубке УЕФАГазета.Ru 04:18
|36′
Оливье Жиру
Алекс Окслейд-Чемберлен
Роберто Фирмино
|46′
Садио Мане
|48′
Джеймс Милнер
Джорджиньо Вейналдум
|64′
|74′
Оливье Жиру
Тэмми Абрахам
|74′
Кристиан Пулишич
Мэйсон Маунт
|79′
Сесар Аспиликуэта
|85′
Андреас Бодткер Кристенсен
Фикайо Томори
Джордан Хендерсон
|85′
Эндрю Робертсон
Трент Арнолд
|91′
Садио Мане
|95′
|101′
Жоржиньо
|101′
Матео Ковачич
Росс Баркли
Садио Мане
Дивок Ориги
|103′
Трент Арнолд
|107′
|П
|52%
|Владение мячом
|48%
|3
|Удары в сторону ворот
|9
|13
|Удары в створ ворот
|6
|4
|Сейвы вратарём
|11
|2
|Офсайды
|10
|8
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|13
|2
|Желтые карточки
|1
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Адриан
12
Гомес
32
Матип
4
ван Дейк
66
Александер-Арнолд
14
Хендерсон
3
Фабиньо
5
Вейналдум
11
Салах
27
Ориги
9
Фирмино
1
Аррисабалага
28
Аспиликуэта
29
Томори
15
Зума
33
Палмьери
7
Канте
5
Жоржиньо
8
Баркли
11
Педро
9
Абрахам
19
Маунт
Челси
Расстановка 4‑3‑3
Главный тренер лондонского "Челси" Фрэнк Лэмпард дал комментарий прошедшей встрече в рамках борьбы за Суперкубок УЕФА, передает Daily Mail. Матч турнира завершился победой английского "Ливерпуля".
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Лэмпард назвал причины поражения «Челси» от «Ливерпуля» в матче за Суперкубок УЕФА
RT на русскомвчера в 18:55
Лэмпард о поражении от «Ливерпуля»: «Думаю, мы были сильнее, но сегодня нам не повезло»
Sports.ruвчера в 19:05
Фрэнк Лэмпард: «Каждый игрок „Челси“ отдал все силы ради победы, но чуть-чуть не повезло»
Спорт-Экспрессвчера в 18:47
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