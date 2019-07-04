Футбол
Лэмпард назначен главным тренером «Челси»РИА Новости 04:09
Бывший футболист сборной Англии Фрэнк Лэмпард, возглавлявший "Дерби Каунти", назначен главным тренером "Челси", сообщается на официальном сайте лондонского клуба.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:21, Вашингтон
Общество
ВШЭ раскритиковала борьбу с мусором путем его сжигания
Специалисты Института экологии Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что мусоросжигание нельзя рассматривать как решение проблемы с мусором в России, несмотря на противоположное мнение властей страны.
Обновлено в 01:19
Наука
В Минздраве оценили исследование о препятствующих раку продуктах
Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Недвижимость
Ипотеку под два процента начнут выдавать россиянам до конца года
Займы на приобретение, строительство или ремонт жилья планируется выдавать под 2 процента годовых на срок до 20 лет.
Обновлено вчера в 03:51
Происшествия
Британия подтвердила попытку самоубийства внука Назарбаева
Внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан действительно попытался совершить самоубийство в Великобритании.
Обновлено в 03:30
Здоровье
При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества
При получении прав обяжут сдавать анализы на психоактивные вещества При получении водительских прав граждан РФ обяжут сдавать мочу и кровь для прохождения теста на употребление наркотиков.
Обновлено вчера в 17:04
Интернет
Произошел сбой в работе WhatsApp, Instagram и Facebook
В среду в России и других странах мира произошел сбой в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Instagram и Facebook, свидетельствуют данные сайта DownDetector.
Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес
«Добрались до моря»: Ксения Собчак показала фото голого сына
Ксения Собчак показала поклонникам фото полностью голого сына Платона.
Обновлено в 04:08
Единоборства
После допинг-скандала Иван Штырков подписал контракт с Rizin
Боец клуба "Архангел Михаил" Иван Штырков подписал контракт с японской организацией Rizin, сообщили в пресс-службе клуба.
Обновлено в 02:24
Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Общество
Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области
Обновлено в 02:09
Наука
Разработка российских ученых позволит снизить уровень износа машин
Ученые из Томска и Иркутска создали вибрационный стенд для имитации тряски, который позволит повысить уровень надежности и безопасности работы различного оборудования.
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Ольга Бузова в Сен-Тропе станцевала с незнакомцами на барной стойке
На днях Бузова в компании свое близкой приятельницы прилетела в Сен-Тропе, где решила набраться сил после «эксперимента», в котором ей предложил принять участие руководитель испанского ФК «Барселона».
Обновлено в 03:31
Авто
Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» остановил производство
Обновлено вчера в 03:08
Происшествия
На Камчатке автобус сбил четырех пешеходов
В Петропавловске-Камчатском автобус сбил четырех человек, один из которых погиб.
Обновлено в 03:47
Происшествия
«Коммерсант»: большинство подводников «Лошарика» не успели воспользоваться средствами защиты во время пожара
Большинство подводников отдыхали во время пожара на атомной глубоководной станции АС-31 («Лошарик») не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты, так как в это время отдыхали, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:22
Финансы
Капитализация «Газпрома» впервые с 2008 года превысила 6 трлн рублей
Исторический максимум по акциям "Газпрома" по рублевой цене был зафиксирован весной 2008 года — 369,5 руб. Напомним, что 11 июня "Газпром" обогнал по капитализации Сбербанк, тогда этот показатель составил 5,5 против 5,1 трлн руб. При этом компания накануне стала лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке.
Обновлено в 04:11
Политика
Скворцова попросила закупить Falcon для Минздрава вместо SSJ100
Министр здравоохранения Вероника Скворцова написала письмо в правительство с просьбой о закупке французского Falcon 7X в качестве самолета санитарной авиации для подотчетного ведомству Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Обновлено в 04:11
Музыка
Группа Massive Attack записала кавер на песню Егора Летова
Культовая британская группа Massive Attack записала кавер на песню группы «Гражданская оборона» «Все идет по плану».
Обновлено в 02:33
Экономика
Средняя стоимость готового бизнеса за год упала на 8%
Средняя стоимость готового бизнеса за последний год снизилась на 8%, выяснили аналитики сервиса «Авито», данные которых приводит РБК.
Обновлено в 03:21
Общество
Минтруд изменил список запрещенных для россиянок профессий
По планам ведомства, документ вступит в силу в 2021 году. В перечень войдут 98 профессий, которыми женщины не смогут заниматься.
Обновлено в 01:54
Общество
В ГД внесли проект о штрафах за отсутствие российского ПО в смартфонах
Штрафы до миллиона рублей за отсутствие в средствах связи российского программного обеспечения предусматривает проект поправок, который в среду, 3 июля, внесен в Госдуму.
Обновлено вчера в 15:39
Политика
Путин назвал условие для переговоров с Зеленским
Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал переговоры Путина и Зеленского потенциально возможными, отметив, что пока отношение украинского лидера к решению наиболее актуальных проблем остается Москве неизвестным.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Общество
В Москве начал работу Московский урбанистический форум
Обновлено в 03:36