Футбол
Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»REGNUM 05:09
Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое рассчитано на три сезона.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 05:53, Вашингтон
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Американец сфотографировал детей на пляже и спас их от смерти
Обновлено вчера в 14:16
Политика
В Киеве проходит митинг против отмены закона о люстрации
Митинг против отмены закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, проходит возле здания Конституционного суда Украины, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии прошел в Минске
Военный парад по случаю Дня независимости Белоруссии и 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков прошел в Минске.
Обновлено вчера в 16:31
Политика
Путина спросили о планах после президентства
Обновлено вчера в 23:19
Армия и оружие
Коломойский назвал войну в Донбассе внутренним конфликтом
Война в Донбассе является внутренним гражданским конфликтом Украины, несмотря на присутствие там иностранной военной техники и военнослужащих других государств.
Обновлено в 05:31
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Политика
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита газа из России
«Нафтогаз» готовится к полному прекращению транзита российского газа после 2019 года, а не только в I квартале 2020 года.
Обновлено в 04:33
Происшествия
Дерево парализовало движение на Кутузовском проспекте
Уточняется, что никто не пострадал в результате инцидента, сотрудники коммунальных служб занимаются распиливанием ствола дерева.
Обновлено в 04:57
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств и работ, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Бизнесмен Армен Джуликян в суде рассказал о дружбе с подполковником ГУ МВД Елизаровым и о взятках для него
Сегодня в Октябрьском районном суде Саратова продолжилось рассмотрение уголовного дела о взятках, обвиняемым по которому выступает начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции, подполковник ГУ МВД Дмитрий Елизаров.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»
Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Общество
Роскомнадзор отшутился в ответ на обвинения в сбоях Facebook
Роскомнадзор высказался о сбоях в работе Facebook, WhatsApp и Instagram, которые наблюдались в среду, 3 июля.
Обновлено в 05:10
Общество
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
Министерство сельского хозяйства предложило взять на себя полномочия по разработке государственной политики и регулированию рынка дикорастущих ресурсов, следует из проекта постановления правительства.
Обновлено вчера в 12:33
Общество
В Петербурге из-за непогоды закрыли пять садов
В Петербурге из-за проливных дождей и сильного ветра закрыли пять городских садов, сообщает комитет по благоустройству.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Сильное извержение вулкана началось в Италии
Сильное извержение вулкана началось на острове Стромболи к северу от Сицилии, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Армия и оружие
Подводники рассказали о действиях экипажа при пожаре
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал основной причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ России пожар в аккумуляторном отсеке.
Обновлено в 05:20
Происшествия
Крупный пожар на складе в Краснодаре тушат несколько часов
Крупный пожар на складе в Краснодаре произошёл утром 4 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли вторую свадьбу
Влад Топалов и Регина Тодоренко о тайной свадьбе: «День был сумасшедший, но веселый».
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20