Футбол

Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером «Челси»REGNUM 05:09

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард назначен главным тренером команды. Об этом сообщается на сайте клуба. Отмечается, что стороны подписали соглашение, которое рассчитано на три сезона.
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Фрэнк Лэмпард
Британский футболист
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